Grelak: "Se vienen dos finales y nuestra meta es salvarnos"

Grelak indicó que los futbolistas se fueron vacíos y que cada uno que entra a jugar entrega lo que le corresponde, lo cual da a entender que dejaron mucho más que todo. "Dentro de todos los partidos que hemos jugado, en este hubo veinticinco minutos muy buenos, mejor de lo que veníamos rindiendo, lo sostuvimos más tiempo. Y después, ante la primera falla, no empezamos a encontrar espacios, ya no triangulamos por afuera y ellos encontraron dos o tres contras en las que nos complicaron", reflexionó.

Y agregó: "Hay que seguir trabajando mucho, cosa que luego que el equipo cometa alguna falla, pueda seguir con la claridad conceptual de encontrar el fútbol para lastimar".

En diálogo con Perspectiva Sur, el orientador planteó los buenos momentos del Decano en el partido contra Güemes y soltó: "Los primeros diez minutos fueron los mejores, hasta que se cortó la luz. Y después jugamos con un rival que no había que dejarlo de lado, que sabe bien lo que está jugando. Hicieron una final sabiendo la importancia que tenía para ellos sumar en nuestra cancha, y a partir de ahí dejamos de ver un buen partido, era todo con más voluntad que ideas o juego".