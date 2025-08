Tres detenidos tras violenta pelea vecinal en Varela

Se trata de un nuevo episodio de resistencia policial por parte de un grupo de violentos, como ocurrió meses atrás en el mismo distrito en otro barrio y que culminó con una mujer baleada y un uniformado detenido. Sin embargo, en esta oportunidad, lo cierto es que pudieron cesar con la trifulca antes de gatillar y no hubo heridos, lo cual es muy importante a la hora de evaluar los daños.

Todo comenzó en Villa Brown, precisamente en la intersección de las calles 1429 y 1436, cuando un grupo numeroso de vecinos empezaron a pelear en plena vía pública durante la tarde del domingo. Algunos de ellos, según testigos, estaban alcoholizados y bajo el efecto de las drogas. Eso potenció una disputa que ambas partes mantenían desde hacía tiempo y entienden que es por el negocio de la comercialización de estupefacientes en la zona y alrededores.

En sintonía, quienes no eran parte de la trifulca llamaron al 911 para pedir asistencia, ya que algunos de los sujetos que estaban peleando tenían cuchillos, palos y lanzas. De milagro no mataron a nadie y a los pocos minutos llegó un móvil del Comando de Patrullas para poder interceder, aunque no entraron en razón en ningún momento. De hecho se resistieron con todas sus fuerzas.

Tres de los implicados, identificados como Brian J. (31), Fabián B. (31) y Joel J. (29), fueron aprehendidos, sin antes golpear a los agentes policiales y oponer resistencia. Sus amigos cómplices los dejaron tirados y salieron corriendo, motivo por el que desaparecieron del radar en segundos nada más y están prófugos hasta el momento. También fueron desarmados rápidamente.

Fueron trasladados a la Comisaría Quinta de Florencio Varela y el caso está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) número 1. Los imputados deberán responder ante la acusación por resistirse ante las autoridades.