Fernández llega proveniente de Sol de América de Paraguay, institución con la que Defensa mantiene un acuerdo de cooperación deportiva que busca potenciar el intercambio de futbolistas y la formación de jóvenes talentos. Su arribo se venía gestando desde abril, pero se concretó finalmente tras su participación en el Mundial Sub-20 con la Selección de Paraguay, donde dejó una grata impresión.

Durante la cita mundialista, el atacante fue titular en el debut con triunfo 3-2 ante Panamá, repitió presencia en el empate 0-0 frente a Corea del Sur y fue suplente en la derrota ante Ucrania por 2-1. En los octavos de final, ingresó durante el tiempo suplementario contra Noruega, en el partido que decretó la eliminación guaraní por 1-0. A pesar de la despedida temprana, su rendimiento llamó la atención por su velocidad, potencia y capacidad para moverse en los últimos metros.

Fernández se destaca por ser un delantero rápido, con buen uno contra uno y gran olfato de gol, características que encajan con el estilo ofensivo que promueve el Halcón. En Florencio Varela confían en que podrá adaptarse rápidamente al fútbol argentino y convertirse en una pieza importante a mediano plazo.

Con su llegada, Defensa y Justicia refuerza su política de incorporar jóvenes con proyección internacional, reafirmando su identidad como un club formador y competitivo.