Defensa y Justicia sigue apostando por el talento joven y el desarrollo a futuro. En las últimas horas, se confirmó la incorporación de David Fernández, delantero paraguayo de 19 años, quien ya se entrena bajo las órdenes de Mariano Soso en Florencio Varela. El Halcón adquirió el 50 por ciento de su ficha y firmó un contrato por tres años, sellando así una de las apuestas más prometedoras de su proyecto deportivo.
Fernández llega proveniente de Sol de América de Paraguay, institución con la que Defensa mantiene un acuerdo de cooperación deportiva que busca potenciar el intercambio de futbolistas y la formación de jóvenes talentos. Su arribo se venía gestando desde abril, pero se concretó finalmente tras su participación en el Mundial Sub-20 con la Selección de Paraguay, donde dejó una grata impresión.
Durante la cita mundialista, el atacante fue titular en el debut con triunfo 3-2 ante Panamá, repitió presencia en el empate 0-0 frente a Corea del Sur y fue suplente en la derrota ante Ucrania por 2-1. En los octavos de final, ingresó durante el tiempo suplementario contra Noruega, en el partido que decretó la eliminación guaraní por 1-0. A pesar de la despedida temprana, su rendimiento llamó la atención por su velocidad, potencia y capacidad para moverse en los últimos metros.
Fernández se destaca por ser un delantero rápido, con buen uno contra uno y gran olfato de gol, características que encajan con el estilo ofensivo que promueve el Halcón. En Florencio Varela confían en que podrá adaptarse rápidamente al fútbol argentino y convertirse en una pieza importante a mediano plazo.
Con su llegada, Defensa y Justicia refuerza su política de incorporar jóvenes con proyección internacional, reafirmando su identidad como un club formador y competitivo.
