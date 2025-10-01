Unión Ezpeleta rescató un punto en Pompeya

El encuentro fue parejo, con mucho roce y pocas ventajas. Primera Junta se adelantó en el marcador, pero Unión reaccionó a tiempo. La igualdad llegó a través de Cuquejo, quien definió con precisión y le devolvió la esperanza a su equipo en un partido clave para la pelea por la permanencia.

El conjunto de Ezpeleta venía golpeado tras la caída 3-2 frente a 25 de Mayo, resultado que lo había dejado comprometido en la parte baja de la tabla. Esta igualdad, aunque no lo saca de la zona peligrosa, corta la mala racha y le devuelve algo de confianza de cara a lo que viene.

La próxima fecha tendrá un condimento especial: Unión recibirá a Cideco en condición de local. El rival también se encuentra en la parte inferior de la tabla y pelea por sostener la categoría, lo que convierte al cruce en una verdadera final anticipada. A falta de poco para definir quiénes serán los 3 equipos que armarán las valijas y competirán en la Primera D para el 2026, la U confía en sus armas para dar batalla y seguir en carrera.

El empate en Pompeya no fue todo lo que Unión esperaba, pero sí un punto que puede ser decisivo en el tramo final del campeonato. La misión ahora será hacerse fuerte en casa y transformar la paridad en un envión para sumar de a tres en la recta decisiva de la Primera C. Con este panorama, el enfrentamiento ante el equipo de Lanús podrá ser decisivo para sus aspiraciones.