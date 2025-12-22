Vera, a un paso de ponerse la Blanquita

Vera llega a la institución del Sur en condición de jugador libre tras haber finalizado su etapa en San Martín de Tucumán, club donde no alcanzó un acuerdo para renovar su vínculo. A pesar de su juventud, el volante cuenta con un rodaje muy importante en la categoría: durante el año 2025, participó en 31 encuentros con la camiseta del santo tucumano. Si bien no registró goles en su última campaña, su despliegue físico y su capacidad de marca en la zona central son las características que sedujeron tanto al cuerpo técnico como a la secretaría técnica.

El arribo de este joven talento se enmarca en un mercado de pases muy activo. Vera se suma a una lista de incorporaciones de jerarquía que ya han formalizado su contrato y se encuentran listos para trabajar bajo las órdenes del entrenador Alfredo Grelak. Entre los nombres que ya integran el nuevo proyecto destacan el experimentado arquero Gonzalo Marinelli, los defensores Ariel Kippes y Luciano Recalde, y el delantero Agustín Lavezzi.

Con estas contrataciones, Quilmes busca consolidar una estructura sólida y equilibrada en todas sus líneas para afrontar el desafío de ser protagonista absoluto en la próxima edición de la Primera Nacional. La llegada de Vera aporta frescura y competencia interna en un sector neurálgico de la cancha. Se espera que el jugador estampe su firma definitiva una vez que expire formalmente su contrato vigente en Tucumán, sumándose de inmediato a la pretemporada en el Estadio Centenario