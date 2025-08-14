Yupanqui estrenará técnico ante Luján

La primera aparición del flamante DT al frente de Yupanqui será este sábado cuando desde las 15:30, por la Zona B, visite a Luján, bajo la conducción de Mateo Bocaccia, en el marco de la 22da. fecha de la Primera C.

A su vez, por la misma zona, el viernes a las 15.30, en Villa Scasso, Deportivo Paraguayo recibirá a Sportivo Barracas, con arbitraje de Gonzalo Creimermann, mientras que el domingo a las 15.30, por la Zona A en el José María Moraños de Tapiales, Atlético Lugano será local ante Mercedes, bajo la supervisión de Leandro Fedele.

Damián Troncoso, de 49 años, arriba a Yupanqui con el respaldo que le brinda su trayectoria. Su paso por Berazategui lo puso en primera fila, aunque no se le dio el ascenso en dos oportunidades.

En la foja de servicio de Troncoso figura el ascenso a la Primera C en Ituzaingó, donde dirigió entre 2013 y 2014 y tuvo un segundo paso en 2023. Además, el entrenador de último paso por Sacachispas, donde estuvo desde julio de 2024 hasta marzo de este año, dirigió también en Liniers y Dock Sud.

Ahora toma a un equipo que lleva nueve partidos sin ganar, de los cuales empató dos y perdió siete. Pero, la derrota por 4-0 fue el último acto de Nicolás Martínez al frente del Yupa tras un año en el cargo y más de 40 partidos dirigidos. Esa campaña dejó nueve triunfos, 12 empates y 20 derrotas (31 por ciento de los puntos), con 38 goles a favor y 50 en contra.

De ese modo, Yupanqui quedó en el fondo de la tabla de la Zona B, con 19 puntos junto a Central Ballester. Por ello, la tarea que le espera a Troncoso no es poca y arranca con un compromiso complicado, puesto que el Yupa visitará a Luján, escolta del líder de la Zona B, Camioneros.

Por su parte, el Deportivo Paraguayo viene de sufrir una derrota decorosa, ya que cayó 1 a 0 con Camioneros, el puntero de la zona. Así, el Tricolor marcha 10° con 22 puntos. En tanto, Atlético Lugano recató un puntazo en Rosario en su visita a Central Córdoba, que terminó en empate 1-1.