Organizan colecta para niño de Berazategui que lucha contra un cáncer cerebral

Se trata de León, un pequeño de 7 años que combate con valentía una durísima enfermedad y que, lejos de darse por vencido, se sometió a complejas cirugías que fueron dándole nuevas chances. Gracias a eso y a la asistencia de vecinos que conocieron su historia a través de redes sociales, logró viajar a España para tratarse con los mejores especialistas. Sin embargo, ante los costosos valores de los remedios que deben adquirir, precisan que quienes lo deseen, sigan colaborando.

Yanina Fernanda Larrea, madre del chico, tenía un centro de estética en el corazón de la ciudad, pero tuvo que relegar sus tareas para poder cuidar a su hijo todo el día.

“De la obra social no obtenemos respuesta, y el tratamiento se debe comenzar lo antes posible”, había indicado la mujer en la etapa previa a la radioterapia, que en principio costaría poco más de 11 millones y terminó saliendo 13.500.000 pesos.

Con ayuda de los vecinos, amigos, familiares y el impulso de las redes, pudo costear los gastos y León culminó todas las etapas con éxito. Además, otro de los objetivos era viajar a Barcelona, para atenderse con los mejores especialistas del mundo, lo cual completó en las últimas horas. Ya en España, precisan de la asistencia de la comunidad nuevamente debido al precio elevado de los medicamentos.

Quienes quieran ayudar al niño a seguir luchando para vivir, lo pueden hacer a través del alias VEINCUA.CEJAS que está a nombre de la mujer.

El niño berazateguense fue diagnosticado con un glioblastoma de alto grado en estadío IV, que es un tumor cerebral muy dañino y que avanza con rapidez. Según explicó su madre, el tratamiento que brindan en Argentina solo le ofrecía un pronóstico de vida de 2 años y es por ello que decidieron ir a Europa. Tienen la intención de que la colecta se eleve a nivel nacional y así llegar a contarles a más personas lo que está sucediendo y el calvario por el cual atraviesan desde hace varios meses.