Un detenido en un intento de robo en Morón

La rápida intervención de la policía con la colaboración del municipio frustró el delito, y luego identificar a uno de los autores. Un vecino que resultó herido fue trasladado al Hospital Posadas.

La inmediata intervención de personal policial de la Comisaría Quinta de Morón, con soporte de equipos municipales, permitió identificar y detener a uno de los responsables del intento de robo y ataque a una víctima ocurrido el lunes en Villa Sarmiento.

El hecho tuvo lugar en las inmediaciones del Colegio Ward, a pocas cuadras del Acceso Oeste. Personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) identificó a dos motocicletas con dos ocupantes cada una. Al intentar interceptarlos se encontró a una persona tendida en el suelo, rodeada por los cuatro sospechosos. Al dar la voz de alto, los individuos efectuaron disparos contra los efectivos, quienes repelieron la agresión en un breve enfrentamiento armado.

La víctima, propietaria de una camioneta Ford Kuga, resultó herida durante el intento de robo. La rápida presencia policial permitió su atención inmediata y traslado al Hospital Posadas. Asimismo, los delincuentes abandonaron una de las motos en el lugar, lo que posibilitó identificar y detener a su titular en el Municipio de Tres de Febrero.

El detenido cuenta con antecedentes por robo con arma de fuego y resistencia a la autoridad. Las autoridades continúan los trabajos para identificar y detener al resto de los delincuentes.

