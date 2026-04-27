Putin promete impulsar la paz en Medio Oriente junto a Irán

El presidente ruso afirmó que su país hará “todo lo necesario” para favorecer la estabilidad regional, en medio del estancamiento de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró este lunes que su gobierno actuará en favor de la paz en Oriente Medio, en coordinación con Irán y otros países de la región, durante una reunión oficial en San Petersburgo, junto con el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en un contexto marcado por la falta de avances en el diálogo entre Teherán y Washington.
“De nuestra parte, vamos a hacer todo lo que responda a sus intereses, lo que responda a los intereses de todos los pueblos de la región, para que esta paz se logre cuanto antes”, expresó el mandatario ruso durante el encuentro.
La declaración se produce en medio de un escenario internacional complejo. Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos permanecen sin avances significativos, lo que aumenta la incertidumbre sobre la estabilidad en la región.
Putin también manifestó su expectativa de que Irán pueda atravesar el actual momento de tensión. Señaló que el país “lucha con valentía” por su soberanía y expresó su deseo de que supere este “periodo de prueba”.
Durante la reunión, el presidente ruso reveló que recibió recientemente un mensaje del líder supremo iraní. “Quisiera comenzar la conversación señalando que la semana pasada recibí un mensaje del líder supremo de Irán”, indicó.
Por su parte, Araghchi llegó a Rusia tras una serie de visitas diplomáticas en Asia, incluyendo Pakistán y Omán. Según explicó, el objetivo de su gira es fortalecer la coordinación con aliados y analizar la evolución de la situación regional.