Putin promete impulsar la paz en Medio Oriente junto a Irán

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2048760455015846327&partner=&hide_thread=false Putin se reúne con el canciller iraní en medio de la negociación estancada con EE.UU.:



"Rusia hará todo lo que sea en interés de Irán para que la paz se instale cuanto antes".



"Irán lucha con valentía y heroísmo por su soberanía".https://t.co/phluYfffCC pic.twitter.com/i1wmHYa1QI — RT en Español (@ActualidadRT) April 27, 2026

Putin también manifestó su expectativa de que Irán pueda atravesar el actual momento de tensión. Señaló que el país “lucha con valentía” por su soberanía y expresó su deseo de que supere este “periodo de prueba”.

Durante la reunión, el presidente ruso reveló que recibió recientemente un mensaje del líder supremo iraní. “Quisiera comenzar la conversación señalando que la semana pasada recibí un mensaje del líder supremo de Irán”, indicó.

merz-alemania-trump Merz, el canciller alemán, endurece sus críticas a Trump y afirma que Estados Unidos está siendo “humillado” por Irán.

Por su parte, Araghchi llegó a Rusia tras una serie de visitas diplomáticas en Asia, incluyendo Pakistán y Omán. Según explicó, el objetivo de su gira es fortalecer la coordinación con aliados y analizar la evolución de la situación regional.