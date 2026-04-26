Trump descartó que tenga urgencia para un acuerdo con Irán

En paralelo, el canciller iraní Abbas Araqchi intensificó su agenda regional. Tras una escala en Omán .tradicional mediador en este tipo de conflictos-, regresó a Islamabad para mantener reuniones de emergencia antes de su viaje a Moscú.

Alianzas en movimiento

El paso de Araqchi por Mascate incluyó un encuentro con el sultán Haitham bin Tariq, quien instó a priorizar la vía diplomática. Además, el canciller iraní mantuvo contactos con referentes regionales como Faisal bin Farhan y Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

El posterior viaje previsto a Rusia es interpretado como un intento de Teherán por reforzar su vínculo con el Kremlin frente a la negativa estadounidense de avanzar en un nuevo entendimiento bajo las condiciones actuales.

Desde Washington, en tanto, el hermetismo domina la escena. Aunque no hubo explicaciones oficiales detalladas, fuentes cercanas al Departamento de Estado deslizaron que la administración Trump prioriza sostener la presión antes que retomar negociaciones sin garantías concretas.

Misiles de Estados Unidos

En medio de este clima de tensión, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber recuperado más de 15 misiles estadounidenses sin detonar en el sur del país, tras 39 días de bombardeos atribuidos a Estados Unidos e Israel. Según el comunicado, se trata de armamento avanzado que será sometido a análisis técnico.

Las autoridades iraníes sostienen que, desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, lograron neutralizar más de 60 misiles y drones en distintas regiones. Entre ellos, mencionaron modelos sofisticados como drones y misiles antibúnker, lo que refuerza la narrativa de resistencia frente a la ofensiva extranjera.

Europa, en la mira de Washington

Otro de los ejes del discurso de Trump fue su crítica a los aliados europeos y a la OTAN. El presidente cuestionó la falta de respaldo en la contención de Irán y volvió a reclamar mayor compromiso frente a lo que considera una amenaza global.

El mandatario también vinculó esta situación con el rol de Estados Unidos en la defensa de Europa frente a Rusia, subrayando el costo económico que, según su visión, asume Washington sin una contraparte proporcional.