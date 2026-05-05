Quién es el periodista al que vinculan con Priscila Crivocapich

“Mi cumple... solo palabras de agradecimiento a la vida. Tengo una familia hermosa, mis papás conmigo, mis seres queridos. Todos me llenaron de amor esa noche...”.

El mensaje refuerza la idea de un presente emocional positivo, sin referencias explícitas a su situación sentimental.

el-rifle-varela-y-priscila-crivocapich-2230305

Días antes, el periodista Juan Etchegoyen había señalado que ambos fueron vistos juntos en un recital en el Movistar Arena, durante un show de Q’Lokura.

Según esa versión, se mostraron cercanos y en confianza, lo que alimentó las especulaciones. También trascendió que habrían tenido un vínculo previo años atrás.

Hasta el momento, ninguno de los protagonistas confirmó públicamente una relación. Sin embargo, la repercusión de la imagen demuestra el interés que generan sus movimientos en redes.