Quién es el periodista al que vinculan con Priscila Crivocapich

Un cumpleaños íntimo reavivó versiones sobre un posible vínculo entre la modelo y el periodista. Una imagen compartida en redes sociales encendió especulaciones.

La modelo y conductora Priscila Crivocapich volvió a quedar en el centro de la escena tras compartir imágenes de su festejo de cumpleaños. En el carrusel publicado en redes sociales, una foto junto al periodista Juan Manuel Varela generó múltiples interpretaciones.

Ambos aparecen solos, sonrientes y en actitud cercana, lo que fue suficiente para que usuarios comenzaran a especular con un posible vínculo sentimental.

La celebración tuvo lugar en un entorno privado, con familiares y amigos cercanos. Según lo mostrado en las imágenes, se trató de una noche marcada por la calidez y la cercanía.

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Captura de redes sociales.

Captura de redes sociales.

Crivocapich acompañó las fotos con un texto en tono reflexivo:

“Mi cumple... solo palabras de agradecimiento a la vida. Tengo una familia hermosa, mis papás conmigo, mis seres queridos. Todos me llenaron de amor esa noche...”.

El mensaje refuerza la idea de un presente emocional positivo, sin referencias explícitas a su situación sentimental.

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Días antes, el periodista Juan Etchegoyen había señalado que ambos fueron vistos juntos en un recital en el Movistar Arena, durante un show de Q’Lokura.

Según esa versión, se mostraron cercanos y en confianza, lo que alimentó las especulaciones. También trascendió que habrían tenido un vínculo previo años atrás.

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Hasta el momento, ninguno de los protagonistas confirmó públicamente una relación. Sin embargo, la repercusión de la imagen demuestra el interés que generan sus movimientos en redes.

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