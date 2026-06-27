La autopsia confirmó que Ernestina Pais murió por un traumatismo grave de cráneo

El siniestro ocurrió cuando Pais, de 54 años, circulaba a bordo de su Honda City y, según las primeras informaciones, cruzó con la barrera baja en el paso ubicado en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano. En ese momento, una formación del Tren de la Costa que viajaba en sentido Tigre-Vicente López impactó contra el vehículo del lado de la conductora.

Los equipos de emergencia que llegaron al lugar constataron que la periodista murió en el acto producto de la gravedad de las lesiones sufridas.

La noticia generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo y los medios de comunicación, donde colegas y amigos despidieron a una figura con una extensa trayectoria en televisión, radio y teatro.

El posteo del hijo de Ernestina Pais

En medio del dolor familiar, su hijo Benicio Guyot, de 22 años, realizó su primera publicación tras la muerte de su madre. El joven compartió en sus historias de Instagram una fotografía junto a Ernestina acompañada únicamente por un emoji de corazón.

benicio

La imagen reflejó el perfil reservado que Benicio mantuvo durante toda su vida, incluso siendo hijo de una personalidad reconocida del mundo artístico. En la fotografía se observa un momento íntimo entre madre e hijo, alejado de la exposición pública que ambos evitaron durante años.

Benicio nació en 2004, fruto de la relación entre Pais y el fotógrafo Alejandro Guyot. A pesar de la popularidad de su madre, siempre eligió mantenerse lejos de los medios, una decisión que Ernestina respetó al preservar la privacidad de su hijo.

La relación entre Pais y Guyot se extendió durante aproximadamente una década. Aunque la pareja se separó en 2010, ambos mantuvieron un vínculo cercano basado en el acompañamiento y la crianza de Benicio.

Mientras continúa la investigación judicial para determinar las circunstancias exactas del accidente, familiares, amigos y colegas siguen despidiendo a Ernestina Pais, una de las figuras más queridas de la televisión argentina.