La autopsia confirmó que Ernestina Pais murió por un traumatismo grave de cráneo

El informe forense determinó que la conductora falleció por las heridas provocadas por el impacto del Tren de la Costa contra el auto que manejaba en San Isidro.
La autopsia determinó que Ernestina Pais falleció como consecuencia de un traumatismo grave de cráneo provocado por el accidente ferroviario ocurrido el viernes por la noche en la localidad bonaerense de San Isidro. La periodista, conductora y actriz murió luego de que el auto que manejaba fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel.
El procedimiento forense, realizado este sábado en la morgue del Hospital de San Fernando, también estableció que Pais sufrió una laceración hepática -una lesión en el hígado- y una fuerte contusión en la zona del bazo, heridas derivadas del violento impacto.
Durante la autopsia se tomaron muestras de ADN y la Justicia aguarda los resultados de estudios complementarios de sangre y orina para determinar si la conductora había ingerido alcohol o algún tipo de sustancia al momento del choque.
La causa quedó en manos de la fiscal María Paula Hertrig, del departamento judicial de San Isidro, quien ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona del accidente y caratuló el expediente como “averiguación de causales de muerte”.
El siniestro ocurrió cuando Pais, de 54 años, circulaba a bordo de su Honda City y, según las primeras informaciones, cruzó con la barrera baja en el paso ubicado en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano. En ese momento, una formación del Tren de la Costa que viajaba en sentido Tigre-Vicente López impactó contra el vehículo del lado de la conductora.
Los equipos de emergencia que llegaron al lugar constataron que la periodista murió en el acto producto de la gravedad de las lesiones sufridas.
La noticia generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo y los medios de comunicación, donde colegas y amigos despidieron a una figura con una extensa trayectoria en televisión, radio y teatro.
En medio del dolor familiar, su hijo Benicio Guyot, de 22 años, realizó su primera publicación tras la muerte de su madre. El joven compartió en sus historias de Instagram una fotografía junto a Ernestina acompañada únicamente por un emoji de corazón.
La imagen reflejó el perfil reservado que Benicio mantuvo durante toda su vida, incluso siendo hijo de una personalidad reconocida del mundo artístico. En la fotografía se observa un momento íntimo entre madre e hijo, alejado de la exposición pública que ambos evitaron durante años.
Benicio nació en 2004, fruto de la relación entre Pais y el fotógrafo Alejandro Guyot. A pesar de la popularidad de su madre, siempre eligió mantenerse lejos de los medios, una decisión que Ernestina respetó al preservar la privacidad de su hijo.
La relación entre Pais y Guyot se extendió durante aproximadamente una década. Aunque la pareja se separó en 2010, ambos mantuvieron un vínculo cercano basado en el acompañamiento y la crianza de Benicio.
Mientras continúa la investigación judicial para determinar las circunstancias exactas del accidente, familiares, amigos y colegas siguen despidiendo a Ernestina Pais, una de las figuras más queridas de la televisión argentina.
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