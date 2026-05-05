Benjamín Vicuña reveló la razón por la que no se casó con Pampita ni con la China Suárez

"Se cruzan cosas por la cabeza. O sea, a todos se nos cruzan locuras, ¿no?”, intentó empezar a explicar, Benjamín. “Por diferentes razones. No voy a entrar en cuestión, pero sí se fue pasando. Algunos creemos que es mufa. Viste esas personas que llevan mucho tiempo que se casan y ‘tac’, la cagan”, argumentó, el actor.

Benjamín Vicuña, nota 2 Vicuña y María Eugenia China Suárez estuvieron en pareja siete años y tuvieron dos hijos.

EL PRESENTE SENTIMENTAL DE VICUÑA

Benjamín y Analía "Anita" Espasandín están en pareja hace dos años. Y, por el momento, mantienen un vínculo sentimental sin compromisos, más allá de lo compartido en el día a día y de que ella suele acompañarlo a los eventos en los que el artista se hace presente. "Con Anita venimos muy bien”.

Benjamín Vicuña, nota 3

Por lo pronto, para Vicuña el matrimonio está lejos de ser un objetivo de vida, una meta, un anhelo. Sin embargo, no lo descarta para el futuro. Aunque, por ahora, prefiere confiar en los acuerdos propios de cada pareja, las rutinas compartidas y no alterar lo que funciona.