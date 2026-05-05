Benjamín Vicuña reveló la razón por la que no se casó con Pampita ni con la China Suárez

El actor de Secreto en la montaña argumentó el motivo por el que nunca pasó por el Registro Civil, aunque tuvo largas relaciones de pareja.
Benjamín Vicuña estuvo como invitado en Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini en las noches de El 13. Y, en un momento de la entrevista, el conductor le recordó el momento en el que el actor contó en la mesa de Mirtha Legrand que nunca se había casado, a pesar de haber estado diez años en relación con Carolina Pampita Ardohain y siete, con María Eugenia China Suárez.
Pergolini, siempre picante, le propuso: “cásate con Lamothe”, en referencia a Esteban Lamothe, el actor con quien Vicuña protagoniza Secreto en la Montaña, una obra de teatro de amor homosexual, que debutó hace pocas semanas, en el teatro porteño. “¿Sabés que sí? Estaría buenísimo. Sería un golpe”, respondió, Vicuña, con humor.
Pero más allá del momento en el que se apostó al humor con la complicidad de todos los integrantes del programa, incluida la de Rada y Evelyn Botto, sin perder su "sangre periodística", Mario volvió a preguntarle a Vicuña sobre el motivo por el que nunca se casó hasta ahora, que tiene 47 años y tuvo varias parejas a lo largo del tiempo.
"Se cruzan cosas por la cabeza. O sea, a todos se nos cruzan locuras, ¿no?”, intentó empezar a explicar, Benjamín. “Por diferentes razones. No voy a entrar en cuestión, pero sí se fue pasando. Algunos creemos que es mufa. Viste esas personas que llevan mucho tiempo que se casan y ‘tac’, la cagan”, argumentó, el actor.
Benjamín y Analía "Anita" Espasandín están en pareja hace dos años. Y, por el momento, mantienen un vínculo sentimental sin compromisos, más allá de lo compartido en el día a día y de que ella suele acompañarlo a los eventos en los que el artista se hace presente. "Con Anita venimos muy bien”.
Por lo pronto, para Vicuña el matrimonio está lejos de ser un objetivo de vida, una meta, un anhelo. Sin embargo, no lo descarta para el futuro. Aunque, por ahora, prefiere confiar en los acuerdos propios de cada pareja, las rutinas compartidas y no alterar lo que funciona.
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