Se frustró la audiencia entre Victoria Villarruel y un periodista aliado de Milei

Es una causa de instancia privada que Villarruel presentó contra Negre, dueño del portal “La Derecha Diario” que apoya al gobierno de Milei, por calumnias e injurias por un mensaje en su cuenta de la red social “X” del año pasado en el que llamó a la vicepresidenta “traidora y golpista”.

"Nos defenderemos con uñas y dientes. Esta denuncia no nos va a amordazar ni a mí ni a ningún compañero de La Derecha Diario. La Vicepresidenta copia los tintes autoritarios como hace aquí Pedro Sánchez. Vamos a bancar al gobierno de Milei por mucho que le pese a Villarruel", dijo Negre cuando se conoció la denuncia.