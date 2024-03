Asesinaron a jubilada para robarle dos televisores y una bolsa con mercadería en Quilmes Oeste

Se trata de un hecho que conmociona y atemoriza a todo el vecindario, luego de haber pasado momentos de extrema tristeza cuando se conoció la noticia, debido a que se trataba de una persona solidaria, respetada y querida por todos. Por el momento hay un joven de 21 años detenido acusado de “Homicidio criminis causa” y los investigadores trabajan para saber si hubo más implicados.

Ocurrió en la tarde del lunes, cuando el homicida ingresó a la vivienda que daba al costado de la suya, situada en Intendente Olivieri al 3600. Saltó la medianera sin que nadie lo viera e ingresó al interior, donde se topó con Teresa Pepe, la dueña de la finca y a quien ya conocía desde que era chico. De inmediato la redujo y no dejó rincón sin revolver para tratar de encontrar dinero y otras pertenencias.

Sin embargo, el hampón, identificado como Yonatan Gustavo Molina, antes de irse apuñaló a la jubilada cuatro veces en su cuello, provocando profundas heridas y muchísima pérdida de sangre, lo que le ocasionó la muerte. Tras eso la tapó con cajones, ropa y papeles y se marchó del lugar con dos televisores y una bolsa con carne.

En consecuencia, trepó nuevamente la medianera y escondió el botín obtenido bajo una escalera. Cuando lo hacía, su tía lo vio y entendió que se trataba de algo grave, aunque no imaginó que había asesinado a su vecina.

“El tenía problemas con la droga. Se metió en una villa hace 15 días y no sé si venía robando. No sé qué le pasó. Estaba perdido en las drogas. Queríamos que los familiares pudieran internarlo. Teníamos miedo de que se perdiera en la villa y no supimos nada durante 15 días”, relató la mujer a los medios de comunicación.

Al llegar las autoridades de la comisaría 5ta. al lugar, dialogaron con el padre del homicida y este les indicó dónde podría estar. Fueron juntos hasta el barrio Itatí y allí lo vieron merodeando por la calle, motivo por el cual lo subieron y trasladaron a la mencionada seccional.

En un principio había trascendido que la había torturado, ya que en la escena encontraron dos cables tirados. Sin embargo, a simple vista los investigadores no encontraron signos de que la haya golpeado o maniatado.

El caso quedó alojado en la Unidad Funcional de Instrucción N°7 en manos de Ximena Santoro y se esperan más avances para determinar si hay otros involucrados.