Los Testigos de Jehová cambian su postura sobre las transfusiones de sangre

Sin embargo, existe una diferencia central ya que la postura de la organización frente a la transfusión de sangre entera no cambió. Los Testigos de Jehová mantienen su rechazo a este procedimiento por motivos religiosos y continúan basándose en el mandato bíblico de “abstenerse de sangre”, citado en Hechos 15:20.

En el anuncio, la organización explicó que los avances médicos generaron nuevas cuestiones relacionadas con el uso de los componentes sanguíneos y que, frente a ellas, la decisión corresponde a cada Testigo.

“Cada Testigo decide ahora si acepta o dona los componentes principales de la sangre”, señala el título del comunicado oficial. La organización también sostiene que la vida y la sangre continúan siendo consideradas sagradas dentro de sus creencias.

El cambio se incorpora a una postura que ya permitía decisiones individuales respecto de determinados tratamientos derivados del plasma y otras formas de manejo de la sangre. Ahora esa posibilidad se extiende a los principales componentes sanguíneos.

Una comunidad presente en más de 200 países

Los Testigos de Jehová informaron que cuentan con más de 9,2 millones de miembros que participan mensualmente en su actividad de predicación. Según sus datos correspondientes a 2025, están presentes en 241 países y territorios y cuentan con más de 119.000 congregaciones. En Argentina, el informe registra un promedio de 156.296 publicadores durante ese año.

El cambio sobre los componentes de la sangre no elimina, por lo tanto, la postura histórica de la organización respecto de la sangre entera. La principal modificación consiste en que la decisión sobre los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma y plaquetas pasa a ser considerada una cuestión de conciencia individual.