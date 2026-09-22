Los Testigos de Jehová cambian su postura sobre las transfusiones de sangre

La organización anunció que sus miembros podrán decidir si aceptan o donan glóbulos rojos, blancos, plasma y plaquetas. La transfusión de sangre entera continúa sin ser aceptada.
Los Testigos de Jehová anunciaron un cambio en su postura sobre las transfusiones de sangre., y a partir de una nueva disposición del Cuerpo Gobernante, cada miembro podrá decidir según su conciencia si acepta o dona determinados componentes sanguíneos, entre ellos glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma y plaquetas.
La decisión fue comunicada el 18 de septiembre de 2026 mediante el “Informe 6 del Cuerpo Gobernante”, publicado por la organización en distintos idiomas. El anuncio modifica una postura que durante décadas tuvo consecuencias en tratamientos médicos y cirugías.
El cambio alcanza a los principales componentes de la sangre. Según el comunicado, cada Testigo puede decidir personalmente si acepta una transfusión de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma o plaquetas provenientes de otra persona.
La misma consideración se aplica a la donación: cada miembro debe decidir si dona sangre con el objetivo específico de que sus componentes o fracciones sean utilizados por otra persona.
Sin embargo, existe una diferencia central ya que la postura de la organización frente a la transfusión de sangre entera no cambió. Los Testigos de Jehová mantienen su rechazo a este procedimiento por motivos religiosos y continúan basándose en el mandato bíblico de “abstenerse de sangre”, citado en Hechos 15:20.
En el anuncio, la organización explicó que los avances médicos generaron nuevas cuestiones relacionadas con el uso de los componentes sanguíneos y que, frente a ellas, la decisión corresponde a cada Testigo.
“Cada Testigo decide ahora si acepta o dona los componentes principales de la sangre”, señala el título del comunicado oficial. La organización también sostiene que la vida y la sangre continúan siendo consideradas sagradas dentro de sus creencias.
El cambio se incorpora a una postura que ya permitía decisiones individuales respecto de determinados tratamientos derivados del plasma y otras formas de manejo de la sangre. Ahora esa posibilidad se extiende a los principales componentes sanguíneos.
Los Testigos de Jehová informaron que cuentan con más de 9,2 millones de miembros que participan mensualmente en su actividad de predicación. Según sus datos correspondientes a 2025, están presentes en 241 países y territorios y cuentan con más de 119.000 congregaciones. En Argentina, el informe registra un promedio de 156.296 publicadores durante ese año.
El cambio sobre los componentes de la sangre no elimina, por lo tanto, la postura histórica de la organización respecto de la sangre entera. La principal modificación consiste en que la decisión sobre los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma y plaquetas pasa a ser considerada una cuestión de conciencia individual.
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