Milei apuntó contra la ONU: "Se convirtió en una organización inútil"

Para Milei, la causa de Malvinas es una prueba "de la distancia que puede existir entre las palabras de las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretenden actuar".

"No faltan palabras ni resoluciones, lo que falta es que tengan consecuencias porque una institución que no logra que su palabra pese sobre los hechos, pierde lo más importante: pierde su autoridad. Bajo esta realidad, quienes siguen las reglas no tienen recompensa alguna por hacerlo, mientras que los que incumplen no reciben la menor represalia", aseveró el libertario.

El Presidente también cuestionó a Reino Unido por realizar una interpretación "selectiva" del principio de libre determinación de las islas y pidió una explicación sobre la conciliación del criterio con los debates sobre autodeterminación existentes dentro de su propio territorio.

En otro pasaje del breve, pero duro discurso, Milei planteó: "Nosotros elegimos una defensa pacífica, práctica y efectiva. La Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato. Va a tomar cartas en el asunto".

Milei en la ONU: qué dijo en sus dos discursos anteriores

La primera exposición del libertario ante la Asamblea General de las Naciones Unidas fue el 24 de septiembre de 2024. Aquella vez, criticó el rumbo del multilateralismo y acusó a la organización de darle la espalda a su mandato original. "Había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres, pero se transformó en un Leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no sólo qué debe hacer cada Estado-Nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo”, expresó.

Milei se presentó como "un economista liberal libertario que jamás tuvo la ambición de hacer política" y dijo haber llegado al poder por el fracaso de las "políticas colectivistas que destruyeron" la Argentina. A lo largo de 15 minutos, enfocó sus dardos en la Agenda 2030 y el Pacto del Futuro, ambos programas apoyados por una amplia mayoría de los 193 miembros de la ONU.

"Estamos ante un final de ciclo. El colectivismo y el postureo moral de la agenda woke se han chocado con la realidad, y ya no tienen soluciones creíbles para ofrecer a los problemas del mundo. De hecho, nunca las tuvieron”, consideró en otro momento de su mensaje. Y sumó: "Si la Agenda 2030 fracasó, la respuesta debería ser preguntarnos si no fue un programa mal concebido de inicio, aceptar esa realidad y cambiar el rumbo. No se puede pretender persistir en el error redoblando la apuesta de una agenda que ha fracasado”.

El Presidente fustigó también la falta de respuestas al reclamo argentino por la soberanía en las Islas Malvinas, la "aberrante" invasión de Rusia a Ucrania y las votaciones contra Israel por el conflicto con los palestinos. "A partir de este día -subrayó en el cierre de su exposición-, sepan que la República Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó, y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad”.

El 24 de septiembre de 2025, Milei asistió por segunda vez a la Asamblea General de la ONU. Y al igual que el año anterior, lanzó cuestionamientos contra el organismo y la Agenda 2030. "Lo que persiste en la práctica es un ciclo de estructuras que se reciclan, recursos que se multiplican y metas que se reprograman. Por esta razón, la Argentina decidió en su momento apartarse de este proceso, porque veíamos en esta agenda un malgasto de recursos escasos, con fines que no compartíamos y con el efecto de distraer la atención de las dificultades reales de un mundo encaminado al estancamiento", sostuvo.

En plenas negociaciones para recibir ayuda financiera de la Casa Blanca, el líder de LLA elogió al presidente norteamericano Donald Trump. "Entiende que es el momento de revertir una dinámica que estaba llevando a Estados Unidos a una catástrofe. Y sabemos que una catástrofe en Estados Unidos es una catástrofe global. Su férrea y exitosa política en términos de ponerle un freno a la inmigración ilegal lo deja más que claro”, resaltó.

Durante su discurso de más de 20 minutos, Milei exigió la "inmediata liberación" del gendarme Nahuel Gallo -entonces detenido de manera ilegal en Venezuela-, pidió justicia por los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA en 1992 y 1994, y volvió a reclamar por la soberanía argentina en Malvinas.

"A pesar de los 80 años de la creación de esta organización, situaciones coloniales como estas siguen sin ser resueltas", concluyó.