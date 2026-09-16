Las Hermanas de María de Schoenstatt celebraron el centenario de su fundación

Participaron más de cinco mil personas. Las actividades incluyen misas, talleres y presentaciones de sus obras.
Las Hermanas de María de Schoenstatt realizaron el sábado y el domingo la celebración jubilar por los 100 años de la creación de su comunidad. El encuentro tuvo lugar en Nuevo Schoenstatt, en Florencio Varela, sede del santuario central de la Provincia Nazaret y de la Casa Provincial. La convocatoria reunió a más de cinco mil asistentes de Argentina, Uruguay y Paraguay entre familias, jóvenes y miembros del Movimiento de Schoenstatt bajo el lema María, Luz de nuestra esperanza.Se realizaron talleres, exposiciones, obras de teatro, procesiones marianas y muestras sobre sus obras de la salud y la educación, como el Sanatorio Mater Dei y diversos proyectos de promoción humana.
Durante el acto de apertura, la superiora de la Provincia Nazaret, hermana Cecilia María, resaltó el legado del fundador del movimiento, el padre José Kentenich, señalando: "Volvemos a María para evangelizar desde la raíz, para que el Evangelio se haga más carne y más corazón en nuestra cultura". El programa litúrgico contó con dos celebraciones centrales. La misa del sábado fue oficiada por el obispo de Quilmes, monseñor Carlos Tissera. En tanto, la Eucaristía de clausura del domingo estuvo a cargo del obispo auxiliar de Buenos Aires, monseñor Alejandro Giorgi, quien remarcó el aporte de la congregación a lo largo de su siglo de presencia apostólica.
El aniversario en el predio de Florencio Varela forma parte de los festejos internacionales por el centenario del Instituto Secular fundado en Alemania en 1926. En la actualidad, la institución cuenta con más de 1.600 religiosas en todo el mundo y mantiene su labor en el desarrollo social, sanitario y pastoral en los cinco continentes.