Las Hermanas de María de Schoenstatt celebraron el centenario de su fundación

Durante el acto de apertura, la superiora de la Provincia Nazaret, hermana Cecilia María, resaltó el legado del fundador del movimiento, el padre José Kentenich, señalando: "Volvemos a María para evangelizar desde la raíz, para que el Evangelio se haga más carne y más corazón en nuestra cultura". El programa litúrgico contó con dos celebraciones centrales. La misa del sábado fue oficiada por el obispo de Quilmes, monseñor Carlos Tissera. En tanto, la Eucaristía de clausura del domingo estuvo a cargo del obispo auxiliar de Buenos Aires, monseñor Alejandro Giorgi, quien remarcó el aporte de la congregación a lo largo de su siglo de presencia apostólica.