Bera ultima detalles para recibir al Gallego

El Naranja quiere cortar una racha de empates y nada mejor que hacerlo ante su gente. Troncoso define hoy a los once que salen mañana a la cancha.

Paradójicamente, el único equipo del fútbol argentino que no sabe lo que es perder está en crisis. La llamativa alarma que se prendió en Berazategui está a la altura de su presente: el puntero de la Primera C, quien le lleva cinco puntos a sus inmediatos competidores, no gana desde hace tres partidos y quieren cortar ya la racha. Este sábado, el entrenador del Naranja, Damián Troncoso, realizará la última práctica de cara a lo que será el duelo del domingo ante Centro Español en el Norman Lee.