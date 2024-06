Bera va en busca del título en el Apertura de la C

Hora de la definición para determinar al campeón del Apertura de la Primera C, y Berazategui será protagonista en busca de la combinación de resultados que le permita dar la vuelta olímpica y soñar, luego, con el ascenso a la B Metropolitana. Para que eso ocurra deberá vencer a JJ Urquiza en Loma Hermosa, en tanto que, a la par, requerirá que General Lamadrid no supere en General Rodríguez a Atlas, pues, si lo hace, ya no habrá chance de nada.