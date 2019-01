Berazategui: denunció a su ex pareja por abusar de su hija

La vecina que realizó la acusación es Julieta Cueto de 38 años, quien convivió junto al sujeto señalado durante dos años, del cual se separó porque él le vendió sus electrodomésticos sin su consentimiento. Además, ambos tienen un hijo en común de 4, que convive con los otros cinco de la mujer, entre la que se encuentra la víctima.

ADEMÁS:

Ranelagh: cayó parte de la banda que mató a Sofía Sliwa

En diálogo con el sitio web El Progreso.com, Cueto describió que todo surgió cuando “el padre biológico de la nena me comentó que la veía mal y entonces me senté a hablarle para ver que le sucedía. Ahí, ella me comentó que mi ex pareja había abusado de ella. Contó que la obligó a practicarle sexo oral en reiteradas ocasiones”.

Asimismo, remarcó que los abusos transcurrían cuando ella se iba a trabajar y dejaba a los niños al cuidado del hombre. Un dato que arrojó y que verdaderamente hiela la sangre es que el acusado “hacia dormir a los más chicos y abusaba de la nena”.

Ante este cuadro, los peritos de la Comisaría de la Mujer realizaron los estudios y constataron que los ataques hacia la niña existieron. “Estaba muy mal psicológicamente”, le remarcaron a la madre.

Como si fuera poco, el sujeto acosa a la denunciante mediante redes sociales, llamadas desde un número desconocido y amenazas hacia sus amigos. Por eso solicitó una medida de restricción contra el hombre, pero todavía no tuvo una respuesta por parte de la Justicia.