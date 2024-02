Casi linchan a sujeto que le robó el celular a una joven en Varela

El cansancio acumulado vecinal respecto a la delincuencia hace que ante hechos similares se tomen este tipo de medidas, que nacen a raíz de la rabia que genera perder lo que uno logra conseguir de manera honesta. Es por ello que entre varios detuvieron al malviviente que, para colmo, le gusta robar pero no que le roben, y pidió por favor que no le quiten el vehículo en el cual se iba trasladando. Cabe destacar que no sufrió heridas de gravedad y no precisó asistencia médica.

Ocurrió en pleno centro de Florencio Varela, cuando la víctima salía de comprar de una farmacia situada en la Avenida San Martín al 2944. Fue allí cuando al poner un pie en la vereda sufrió un duro golpe de puño en su cara por parte del delincuente, que la dejó malherida. Este, como si nada, se llevó su celular e intentó marcharse en su bici a toda velocidad. Sin embargo, la valentía de los presentes, tanto transeúntes como comerciantes, hizo que no se saliera con la suya y que pagara caro lo cometido.

De inmediato lo persiguieron y lo tiraron al piso para detenerlo. En ese lapso, muchos lo golpearon e insultaron, además de sacarle el teléfono móvil que se había llevado y que le correspondía a la joven, junto con otras pertenencias de valor. En tanto, otros fueron a buscar a los oficiales de policía que estaban circulando por la zona para que se lo lleven a la correspondiente seccional y quede a disposición de las autoridades.

Pero lo que más indignación generó entre quienes presenciaron la escena y en los diversos usuarios en redes sociales, fueron las quejas del propio chorro hacia quienes lo atraparon, cuando estos lo amenazaron con algo que al parecer le molestó. Lo cierto es que algunas personas le dijeron que se iban a llevar su bicicleta a modo de venganza por lo que había hecho, palabras que no le gustaron para nada a este y en consecuencia pidió que no lo hagan.

“La bici es mía, pa”, exclamó el sujeto mientras estaba siendo maniatado en el piso. “Sáquenle todo”, agregaron los vecinos.

Los comentarios se multiplicaron en las plataformas y tildaron de “hipócrita” al ladrón, ya que no le gusta que le hagan lo que él suele hacer a diario.

Finalmente, las aguas se calmaron con la llegada de los agentes policiales, que lo trasladaron a la Comisaría Primera. Fue identificado como Leonardo V., de 33 años. Su caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1.