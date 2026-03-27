Independiente resolvió en un tiempo y selló su pase en la Copa Argentina

Inesperada reacción

El encuentro parecía resuelto sin sobresaltos, incluso después de un penal sancionado por Fernando Espinoza a cinco minutos del cierre que Santiago Montiel no pudo capitalizar por una gran respuesta de Matías Soria. Sin embargo, el desenlace trajo una inesperada reacción de Atenas.

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En una ráfaga final, el conjunto cordobés descontó dos veces: primero con un tiro libre de Facundo Quiroga y luego con un remate desde afuera de Marcos Rivadero. Así, el 4-0 parcial se transformó en un 4-2 que dejó algunas dudas en el cierre.

Más allá de ese tramo final, Independiente hizo lo necesario para avanzar de ronda y evitó sorpresas. Con una primera mitad contundente y la aparición de sus jóvenes, el equipo de Quinteros dio el paso esperado en la Copa Argentina.