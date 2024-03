Comerciantes atraparon a delincuente que le había robado el celular y la riñonera a una joven

Nuevamente la inseguridad se apodera de las calles varelenses y son los trabajadores quienes deben actuar para que no pase a mayores y, en sintonía, recuperar los objetos que les quitan a los damnificados. Lo cierto es que cada vez aumentan más los casos y pareciera ser que no hay indicios de que esto frene en algún momento. Es por ello que el descontento está presente y temen que los chorros que terminan aprehendidos, salgan rápido del calabozo y vuelvan a hacer lo de antes.

Ocurrió en Monteagudo entre Alem y 9 de Julio, cuando una joven identificada como Gabriela S. iba por la vereda y se dirigía a su trabajo. Sin embargo, en un momento dado, un sujeto se le acercó y le reclamó con total violencia sus pertenencias, entre las cuales estaba su riñonera, con su celular, billetera y demás. Sin pensarlo, ella le entregó todo y, cuando el delincuente empezó a correr, gritó desesperadamente para que lo detengan.

Es por ello que los comerciantes de la zona y los transeúntes se alarmaron y salieron para ver lo que estaba pasando. Así fue como lo encararon y lograron detenerlo en plena fuga. Cabe destacar que no lo golpearon, sino que lo retuvieron tirado en el piso boca abajo hasta la llegada de los uniformados policiales, quienes lo trasladaron a la seccional primera de Florencio Varela para dejarlo a disposición de la Justicia.

El sujeto fue identificado como Franco Emiliano O., de 29 años, y mientras estaba en el suelo pidió por favor que no lo entreguen porque “yo no hice nada”. La Unidad Funcional de Instrucción N° 4 se encargó de su caso y está a la espera de lo que decidan con él y su futuro. Sin embargo, no es la primera vez que se ve envuelto en una situación similar y, de hecho, hace muy pocos días lo detuvieron.

El 7 de marzo pasado, cayó por robarle una cartera a una mujer en Florencio Varela. A las pocas horas, ya estaba en la calle.

Los vecinos sostuvieron que muy cerca de allí, en Monteagudo y Alberdi, la semana pasada también agarraron un hampón que estaba arrebatando pertenencias a mansalva. Es por ello que necesitan que los agentes policiales se ubiquen en las esquinas y que circulen por la zona comercial para limitar cuanto antes los episodios de inseguridad que azotan constantemente.