Exigen que la justicia aclare la muerte de Celeste

Para concretar ese objetivo, sus allegados, oriundos del barrio San Jorge de Florencio Varela, marcharon a Plaza de Mayo el miércoles pasado, junto a los familiares de Lucía Pérez, con un mismo objetivo: decirle basta a la impunidad en los femicidios.

En diálogo con El Quilmeño, Matías Grippo, hermano mayor de Celeste, precisó que el fallecimiento de la joven ocurrió el 29 de mayo del año pasado, en el contexto de una discusión que tuvo con su pareja y su cuñado en una vivienda de Valentín Alsina, partido de Lanús.

En ese contexto, Celeste recibió un escopetazo en el abdomen que le provoca su fallecimiento, lo que significó un golpe duro para su familia. Este no sería el único ya que la justicia le iba dar otro revés al considerarlo como un suicidio.

Si bien la causa está caratulada como “Averiguación de Causales de Muerte”, para Matías fue un asesinato. En primer lugar, criticó a la Fiscalía 24 de Lanús, la primera que intervino en el caso, “porque señaló que Celeste se suicidó pegándose un escopetazo accionando el gatillo con el dedo gordo del pie en el vestidor de la casa de su pareja. Desde un primer momento me pareció muy absurda, porque ella no sabía manipular armas y para efectuar el disparo se necesita mucha fuerza. También, les tenía miedo”.

El arma en cuestión es una escopeta Brenta calibre 20, que era usada por el novio, y que la había heredado de su abuelo, para cazar y que guardaba en su habitación con los cartuchos.

Asimismo, remarcó que las pericias señalaron que “el disparo fue de arriba hacia abajo, lo que contradice esa versión que dieron también tanto su pareja como su cuñado, que figuran, insólitamente, como testigos”.

Consultado sobre si el novio de Celeste tenía antecedentes de violencia, su hermano afirmó que “siempre la maltrataba. En el día de la muerte fue dispuesta a terminar la relación ya que quería mudarse a la Costa y poner un centro de estética. Lamentablemente le robaron ese sueño”.

Un dato escalofriante que dio a conocer es que “mientras ellos discutían, mi cuñado llamó a mi mamá, que estaba justamente en la Costa, para que escuche lo que estaba pasando. En un momento, le dice que Celeste estaba fuera de sí y que se había encerrado en el baño. Luego su cuerpo apareció en el vestidor. Todo muy perverso”.

Fue el propio Matías quien reconoció el cuerpo y que desde el primer momento todo le pareció raro. “El tipo estaba como apurado, de hecho nos había dicho que Celeste quería ser cremada. No obstante, no dimos el brazo a torcer y empezamos luchar para que el caso no quede impune”.

“Me arrancaron un pedazo de mi corazón”

Aunque desde un primer momento todo fue cuesta arriba, de hecho la causa estuvo a punto de cerrarse, los familiares de Celeste Grippo lograron que se cambie de Fiscalía y ahora es la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 la que tiene la investigación, junto al Juzgado de Garantías 1 de Lomas de Zamora.

En este contexto, el miércoles pasado, marcharon junto a familiares de Lucía Pérez, para pedir que la Justicia investigue y sentencie como corresponde a los femicidas.

“Cuando falleció Celeste, sentí que me arrancaron un pedazo de mi corazón. Ella era mi hermana menor y la quería mucho”, recordó emocionado y con la voz entrecortada Matías Grippo. Ese cariño lo impulsó, junto a otros miembros de la familia, a marchar hasta Plaza de Mayo.

Este momento lo conmovió demasiado al tal punto que opinó que esa manifestación tuvo como objetivo ponerle fin a que “la Justicia defienda a los victimarios. La justicia vuelve a matar a las mujeres cuando se hace foco más en ellas que en los propios acusados”.

Finalmente, el hermano de Celeste consideró que también fue estremecedor ver la entereza de la madre de Lucía Pérez y el apoyo de otras mujeres.

“Me corría un frío por la espalda ver cómo se juntaron cientos de mujeres para manifestar su desacuerdo y desconfianza. No queremos más que maten a nuestras mujeres. Pedimos Ni una menos”, puntualizó.