La legisladora provincial, autora de la iniciativa, puntualizó que "lo virtual también es real. Desde hoy, contamos con una herramienta para que nuestras juventudes se formen en entornos digitales con respeto y cuidado".
Quedó aprobada en la Cámara de Diputados bonaerense la Ley Ema, una iniciativa de la legisladora e intendenta de Quilmes en uso de licencia Mayra Mendoza, quien sostuvo que "después de mucho trabajo y esfuerzo, completamos la sanción de esta ley que es fruto del trabajo de Laura, la mamá de Ema, que convirtió su dolor en lucha".
La flamante norma garantiza el derecho de los estudiantes del Sistema Educativo Provincial a una convivencia digital segura, estableciendo políticas, acciones y herramientas que promuevan y fortalezcan el derecho a una educación digital libre de violencias en todos los niveles y modalidades, previniendo, detectando y abordando de manera integral la violencia digital.
La ley establece además la creación de un programa provincial destinado a brindar herramientas a las instituciones educativas para fortalecer el derecho a una educación digital libre de violencias. Fue aprobada con modificaciones en el Senado y girada nuevamente a la Cámara baja, en donde finalmente se sancionó.
Mendoza puntualizó que "a partir de ahora y siempre, llevaremos todas el nombre de Ema como bandera para que ninguna otra piba tenga que pasar por lo mismo".
Añadió que "la política es la debe abordar con empatía, conciencia y trabajo estas temáticas que impactan en la vida de todos y todas. El camino siempre es desde la escucha activa y colectiva".
Y sostuvo la diputada provincial que "lo virtual también es real. Desde hoy, contamos con una herramienta para que nuestras juventudes se formen en entornos digitales con respeto y cuidado".