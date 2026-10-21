Añadió que "la política es la debe abordar con empatía, conciencia y trabajo estas temáticas que impactan en la vida de todos y todas. El camino siempre es desde la escucha activa y colectiva".

Y sostuvo la diputada provincial que "lo virtual también es real. Desde hoy, contamos con una herramienta para que nuestras juventudes se formen en entornos digitales con respeto y cuidado".