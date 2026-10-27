En este marco, Eva Mieri, indicó: “Es una alegría estar aquí en comunidad para celebrar estas 33 cuadras nuevas de pavimento para el barrio El Progreso, porque es un esfuerzo muy grande el que estamos haciendo desde la gestión municipal. En el 2019 cuando llegamos al Municipio había más de 3.000 cuadras sin pavimentar. Hoy después de 7 años de gestión con una pandemia de por medio, y con una pandemia neoliberal como es el gobierno de Javier Milei, que retiró la obra pública, y el aporte que hacen los vecinos de Quilmes pagando su tasa municipal, podemos seguir haciendo este tipo de obras para dignificar a cada uno de nuestros barrios”.

“Por eso hoy me parece una fecha no solamente simbólica, sino importantísima porque el compañero Néstor Kirchner, que hace 16 años partió físicamente, nos dejó su legado, un presidente que con coraje recuperó una Argentina que estaba destruida. Con esa misma valentía e impronta, nosotras que queremos mirarlos a los ojos, utilizar las verdaderas redes sociales, que son estas, las del encuentro en comunidad, y decirles que vamos a seguir con el mismo legado, haciendo de la política que hoy está siendo tan denostada, una verdadera herramienta de transformación social. Y para eso necesitamos que nos sigan acompañando para profundizar un proyecto político de trabajo que quiere la dignidad y el bienestar en todos nuestros barrios de la ciudad”, afirmó Mieri.

La intervención inicial abarcó la calle Bermejo, entre José Luis Cabezas y Miguel Angel Mauriño; Pilcomayo, entre Doctor Pozzo y Miguel angel Mauriño; y Doctor Pozzo, entre Lynch y la avenida Ribereña. A esas 18 cuadras se le sumaron 15 de ampliación previstas en la obra. Todas las calles fueron ejecutadas con pavimento rígido de hormigón y cordón cuneta, de acuerdo con el esquema previsto para la obra. Los nuevos asfaltos mejorarán la circulación, la conectividad y la accesibilidad del barrio, y facilitarán el ingreso de vehículos de emergencia y servicios. Como parte de las mejoras en el barrio, también se realizó un operativo integral de Servicios Públicos que incluyó la colocación de 7 reductores de velocidad, tareas de limpieza, desmalezado y pintura de cordones, para mejorar la seguridad vial y las condiciones del entorno.

Vecinos del barrio manifestaron su satisfacción por los pavimentos, como Sandra Peralta, que aseguró: “Estuvimos esperando 50 años el pavimento y nunca llegaba. Habían dicho que esto ya estaba pavimentado, pero nunca. Gracias a Mayra desde que vino, se preocupó por el barrio y por nosotros, y podemos ver el asfalto”. En esa línea, Sandra Bertai, dijo que “lo que ha avanzado el barrio en este último tiempo es impresionante. El beneficio para la gente, para los chicos que vienen a la escuela, al jardín. Es un cambio de vida notable”.

Participaron también de la actividad los secretarios de Servicios Públicos, Sebastián García; de Participación Ciudadana, Fabio Báez; el subsecretario de Obra e Infraestructura, Ramiro Beltrani; la directora de Obras e Infraestructura, Paula Benain, y la presidenta del Concejo Deliberante, Berenice Latorre, entre otros funcionarios.