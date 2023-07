Florencio Varela: Ganó 500 millones al Telekino y aún no aparece

En la agencia que vendió el cartón, que está ubicada en Sallarés casi Rodó, en pleno centro, y se llama "Colorado el 25", sospechan que no se trata de un cliente fijo. El ganador tiene sólo 10 días para cobrar.

Un vecino de Florencio Varela ganó 500 millones de pesos en el Telekino y aún no apareció para cobrar el premio, por lo que el dueño de la agencia de lotería que vendió el cartón ganador espera que se presente, ya que solo tiene 10 días hábiles y, de no hacerlo, no solo perderá el dinero, sino que él tampoco cobrará su comisión.