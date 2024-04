Golpearon a mujer para robarle el celular y la billetera en Varela

Se trata de un aberrante hecho que mantiene en vilo a los varelenses. En esta oportunidad, la víctima fue una madre que, caminando desprevenida por las calles del distrito, desprevenida, se topó con dos malvivientes que la amedrentaron con toda violencia y la amenazaron de muerte sin más. Es por ello que hay temor generalizado y no alcanzan las medidas de seguridad que toman los ciudadanos para resguardarse.

Ocurrió en la mañana del miércoles, en la intersección de las calles La Ancianidad entre Genou y San Vicente. La damnificada se dirigió en un principio a llevar a sus pequeñas hijas a la escuela primaria. Sin embargo, cuando volvía del lugar, comenzó el infierno que no pensó en vivir jamás. Una pareja de sujetos se acercó y la apuntaron con un arma de fuego. Seguido a eso, le pidieron sus pertenencias.

Ella opuso una leve resistencia para que no le quiten su bolso y allí fue que estos la golpearon en todas partes de su cuerpo, previo a darse a la fuga. Se llevaron su celular, billetera y demás objetos que tenía encima. De todos modos, termina siendo irrelevante lo material, por más que duela. Con la violencia empleada pudieron herirla gravemente, algo que de milagro no ocurrió, motivo por el cual no precisó de un traslado a un centro de atención.

Lo que sí terminó siendo necesario para ella, fue la asistencia de los oficiales de la Policía, que se acercaron una vez perpetrado el hecho. Se encontraba en estado de shock y fue auxiliada por los propios vecinos de la cuadra, que salieron a ver lo que pasaba tras escuchar los alarmantes gritos de la damnificada.