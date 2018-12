Hudson: asaltan una panadería y toman de rehén a una nena de 4 años

El hecho se produjo en la panadería “Don Santiago”, ubicada en la avenida Bemberg y calle 143. Primero ingresó uno de los ladrones, que simuló ser un cliente. Tras observar la situación, ingresó su cómplice para reducir a punta de pistola a los comerciantes, mientras la hija de los panaderos corría por el local sin entender lo que ocurría.

Gabriel, dueño del local, relató que los ladrones se movilizaban “en una motocicleta Rouser de color negro, que la estacionaron en la puerta”.

“El que entró primero compró un cuarto de palmeritas y cuando entró el segundo dijo ‘quedénse tranquilos, están robados’. Le pegaron en la cabeza a un empleado y le apuntaron a la cabeza a mi nena. Ahí ella se asusta y se va a esconder contra una pared”, remarcó el comerciante en relación a un video de las cámaras de seguridad de la panadería, en el que se puede ver toda la secuencia del robo.

Asimismo, Gabriel se mostró “caliente” por el hecho de que le pongan un arma en la cabeza a su hija de 4 años. “A mi nena la agarraron y la llevaban para todos lados de rehén. Me dio indignación por las criaturas que había en la local. Mi nena quedó muy asustada. Ya no puedo tenerla acá, ni que me visite”, enfatizó y, luego, agregó que no es la primera vez que sufre un hecho de inseguridad.

Los ladrones estuvieron unos minutos robando y luego se fueron en la motocicleta en la que arribaron. Se llevaron dinero en efectivo, alianzas, algunas joyas y los celulares. “Nadie vio nada”, lamentó Gabriel.

