Artistas convocan a la "Marcha de la Bronca" que organiza la izquierda

Qué reclaman los organizadores

La convocatoria lleva como consigna “Organizar la bronca para derrotar a Milei”. Los sectores que participan cuestionan las políticas económicas del Gobierno, los despidos, los salarios y jubilaciones, los aumentos de tarifas y el nivel de endeudamiento de los hogares.

Myriam Bregman, una de las principales impulsoras de la movilización, llamó a transformar el malestar social en organización y reclamó que las centrales sindicales impulsen un plan de lucha contra el Gobierno.

El documento que se leerá en Plaza de Mayo todavía se encuentra en elaboración. Según adelantaron los organizadores, incluirá críticas al rumbo económico y social de la gestión de Javier Milei, además de cuestionamientos por la situación de la salud pediátrica, la discapacidad y el financiamiento universitario.

También habrá reclamos vinculados con los despidos y lo que los organizadores denominan “industricidio”, junto con cuestionamientos a sectores del Congreso y a las centrales obreras por su postura frente al Gobierno.

Qué organizaciones participan

La protesta reúne a distintos sectores de la izquierda, entre ellos el MST, el Partido Obrero y el PTS, además de organizaciones piqueteras y agrupaciones de trabajadores. El Polo Obrero, encabezado por Eduardo Belliboni, también confirmó su participación.

La convocatoria sumó a dirigentes políticos, organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y numerosos artistas.

En el ámbito sindical adhirieron comisiones internas y agrupaciones de ATE, la Unión Ferroviaria y FATE, entre otros sectores. También se sumaron organizaciones de derechos humanos, estudiantiles, feministas y socioambientales.

Entre los dirigentes políticos que impulsan la jornada aparecen Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Bodart y Celeste Fierro.

La CGT, las dos CTA y la UTEP no adhieren de manera orgánica a la movilización, aunque comparten varios de los reclamos planteados por los sectores que participarán de la marcha.

El operativo de seguridad

El Ministerio de Seguridad de la Nación confirmó que aplicará el protocolo antipiquetes durante la jornada. El operativo tendrá presencia en las inmediaciones del Congreso y Plaza de Mayo.

Los organizadores estiman que la concentración podría reunir a varias decenas de miles de personas en Plaza de Mayo.

El nombre de la movilización retoma la canción “Marcha de la Bronca”, compuesta por Miguel Cantilo en 1970 e interpretada por el dúo Pedro y Pablo. La canción se convirtió en una referencia de protesta contra la censura y el autoritarismo.