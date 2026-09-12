El diputado nacional puntualizó a continuación: “Lo que tenemos que aumentar es el nivel de compromiso con las cosas que le pasan a nuestra gente. No podemos tener una vida sin tristezas y sin frustraciones, lo sabemos, pero no puede ser que la frustración y la tristeza nos gobiernen y nos rijan. Hay que trabajar para que los días alegres, felices, sean un poquito más o unos cuantos más que los días tristes”.

Por su parte, Mayra Mendoza afirmó que “vinimos con muchas ganas de escucharlos y escucharlas. Para nosotros es súper importante poder seguir defendiendo a las juventudes y a la escuela. Por eso nos interesa saber, ¿Qué escuela queremos? ¿Qué es lo que pretendemos de ese lugar que es vital y tan importante para nuestras vidas? La intención que tenemos es poder pensar, a partir de lo que escuchemos, en nuevas leyes o en modificar leyes actuales”.

En ese contexto, la diputada provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia dio detalles sobre la Ley Ema, que tiene media sanción de la Cámara Baja de la Legislatura bonaerense, y de la presentación del proyecto de ley de prevención del suicidio, también de su autoría, haciendo eje en políticas de contención social. “La ley no tiene que quedar en el texto, sino que debemos saber de qué se trata y hacerla valer. Lo importante que es pensar antes de hacer un click haciendo un comentario o enviando una foto o video. Todo esto no es un tema personal de Ema o una situación individual, es un tema político que nos atraviesa a todos en diferentes escalas, dijo Mendoza, y agregó: “tenemos que hablar de la violencia digital y lo que es vivir mediante una pantalla, lo virtual aunque no sea real, termina afectando la realidad de las personas”.

En tanto, los alumnos abordaron distintos ejes para reflexionar de forma colectiva sobre la realidad educativa y sus demandas, como la infraestructura y cómo se podrían mejorar los espacios de aprendizaje y convivencia; las problemáticas que desafían a la escuela hoy, y las consecuencias de la digitalidad y cómo convivir con las nuevas tecnologías.

En la misma línea, también explicaron los distintos inconvenientes que surgen a partir del modelo económico actual, como el poco tiempo compartido en familia por el ritmo del día a día, problemas vinculados a la salud mental o la dificultad de encontrar una perspectiva alentadora de futuro, tanto a nivel académico como laboral.

En referencia a eso, Mayra Mendoza manifestó que “lo que hoy estamos viviendo no es lo que nos merecemos, y no nos tenemos que acostumbrar a vivir de esta manera. A que los compañeros del club no vayan más a entrenar porque no tienen posibilidad de pagar el bondi o un botín, a no poder ver a nuestros padres. Tenemos que involucrarnos para que las cosas sean distintas y hay algo que ordena todo que es el trabajo, pero eso solo es posible si hay gobernantes que se comprometan con su pueblo y eso hoy no lo tenemos”.

Participaron del encuentro, además la la presidenta del Partido Justicialista de Magdalena, Mirna Gurina, alumnos de las escuelas de Educación Secundaria 1, 7, 8 y la Técnica 2 de Magdalena; del anexo de la Secundaria 1 de Julio Arditi y de la Escuela de Educación Secundaria Agraria General Lucio Mansilla de Bartolomé Bavio.