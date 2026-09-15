La UBA sale a la calle: clases públicas y servicios de salud gratis en Plaza de Mayo

El cronograma incluye propuestas de distintas facultades, atención en salud, asesoramiento y actividades de divulgación científica.

El cronograma continuará a las 12:30 con Derecho, que abordará la relación entre la defensa de los derechos, el cumplimiento de la ley, la Constitución, la universidad y el financiamiento universitario.

Entre las 12:50 y las 13:20 se realizará la fotografía central de la comunidad universitaria. Luego, a las 13:30, Ciencias Económicas planteará el debate sobre la importancia de las universidades públicas.

Durante la tarde habrá actividades de FADU, Agronomía, Psicología, Ciencias Veterinarias, Ciencias Sociales y Filosofía y Letras. Entre los temas previstos aparecen el diseño y la transformación, los ecosistemas, los estereotipos y la discriminación, la salud animal, los problemas públicos y el cine argentino.

Además, la UBA exhibirá proyectos de investigación y desarrollo científico-tecnológico, entre ellos un auto de carrera diseñado y construido íntegramente por estudiantes y docentes.

Desde la organización remarcaron que la intención es mostrar el impacto concreto que tiene el presupuesto universitario en áreas como la salud pública, la ciencia y la formación académica.

El reclamo se da en medio del conflicto por la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Desde la UBA y los gremios docentes y no docentes sostienen que el Gobierno debe cumplir las decisiones judiciales vinculadas con el financiamiento, los salarios y las becas estudiantiles.

“Salimos a la calle una vez más para reclamar que la Justicia haga cumplir la Ley de Financiamiento Universitario y que el Gobierno acate los fallos”, sostuvo Emiliano Cagnacci, docente de la UBA y secretario general de Aduba.

El dirigente agregó que se trata de una ley que considera necesaria para “construir un país con desarrollo, ciencia, educación y futuro”.

Mientras tanto, las distintas facultades de la UBA permanecerán abiertas y continuarán con el dictado habitual de clases durante la jornada.