La UBA sale a la calle: clases públicas y servicios de salud gratis en Plaza de Mayo

La jornada de protesta será este martes frente al Ministerio de Economía, desde las 9 y hasta la noche. Habrá atención médica, asesoramiento y clases magistrales para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) realizará este martes una jornada de protesta y visibilización en Plaza de Mayo, con clases públicas, actividades científicas y servicios gratuitos para la comunidad. El reclamo apunta a que la Justicia haga cumplir la Ley de Financiamiento Universitario y a que el Gobierno acate los fallos judiciales.
La actividad se desarrollará frente al Ministerio de Economía y contará con la participación de distintas facultades. Además de las clases magistrales, se ofrecerán servicios gratuitos de salud, asesoramiento jurídico y contable y orientación psicológica.
La jornada ya está en marcha en Plaza de Mayo y continuará durante el día con distintas propuestas de las facultades de la UBA. A las 10:30, Ciencias Exactas y Naturales ofrecerá una clase sobre qué pierde la Argentina cuando se ajusta la ciencia, mientras que a las 11, Ingeniería abordará las tendencias en la industria espacial y sus aplicaciones actuales y futuras.
También habrá una actividad de Farmacia y Bioquímica a las 11:30, centrada en el impacto de la contaminación ambiental en la salud, y a las 12, Medicina analizará la caída de los proyectos de alto impacto social.
El cronograma continuará a las 12:30 con Derecho, que abordará la relación entre la defensa de los derechos, el cumplimiento de la ley, la Constitución, la universidad y el financiamiento universitario.
Entre las 12:50 y las 13:20 se realizará la fotografía central de la comunidad universitaria. Luego, a las 13:30, Ciencias Económicas planteará el debate sobre la importancia de las universidades públicas.
Durante la tarde habrá actividades de FADU, Agronomía, Psicología, Ciencias Veterinarias, Ciencias Sociales y Filosofía y Letras. Entre los temas previstos aparecen el diseño y la transformación, los ecosistemas, los estereotipos y la discriminación, la salud animal, los problemas públicos y el cine argentino.
Además, la UBA exhibirá proyectos de investigación y desarrollo científico-tecnológico, entre ellos un auto de carrera diseñado y construido íntegramente por estudiantes y docentes.
Desde la organización remarcaron que la intención es mostrar el impacto concreto que tiene el presupuesto universitario en áreas como la salud pública, la ciencia y la formación académica.
El reclamo se da en medio del conflicto por la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Desde la UBA y los gremios docentes y no docentes sostienen que el Gobierno debe cumplir las decisiones judiciales vinculadas con el financiamiento, los salarios y las becas estudiantiles.
“Salimos a la calle una vez más para reclamar que la Justicia haga cumplir la Ley de Financiamiento Universitario y que el Gobierno acate los fallos”, sostuvo Emiliano Cagnacci, docente de la UBA y secretario general de Aduba.
El dirigente agregó que se trata de una ley que considera necesaria para “construir un país con desarrollo, ciencia, educación y futuro”.
Mientras tanto, las distintas facultades de la UBA permanecerán abiertas y continuarán con el dictado habitual de clases durante la jornada.
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