Nueva edición de Varela Matsuri, este domingo desde las 10

La presidenta de la entidad, Karen Yonashiro, adelantó que "comenzaremos el festival con el ejercicio matutino, Rayo Taiso y habrá bailes participativos, talleres, stands con artículos, demostraciones de sumo y karate". También, anunció que "en el área musical, estarán los grupos de Taiko Nikkyokan con sus tambores tradicionales, Los Parraleños, Ashibi y Shisa, sumado a muchas sorpresas". A su vez, valoró "el acompañamiento y apoyo que el intendente, Andrés Watson, nos brinda en cada edición". "Florencio Varela es el inicio de las raíces orientales en Argentina, un lugar que nos recibe con los brazos abiertos. Por eso, esta es una forma de agradecer a la comunidad", comentó.