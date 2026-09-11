Nueva edición de Varela Matsuri, este domingo desde las 10

Es un encuentro atravesado por expresiones artísticas, sabores y propuestas inspiradas en la cultura nipona. Se cobrará un bono contribución de 10.000 pesos, a beneficio del Jardín Municipal 10.
La 32° edición de Varela Matsuri, el festival para celebrar las tradiciones orientales, tendrá lugar este domingo desde las 10 en la Asociación Japonesa de Florencio Varela, avenida Eva Perón 7215, barrio La Colorada. Se trata de un encuentro atravesado por expresiones artísticas, sabores y propuestas inspiradas en la cultura nipona.
La presidenta de la entidad, Karen Yonashiro, adelantó que "comenzaremos el festival con el ejercicio matutino, Rayo Taiso y habrá bailes participativos, talleres, stands con artículos, demostraciones de sumo y karate". También, anunció que "en el área musical, estarán los grupos de Taiko Nikkyokan con sus tambores tradicionales, Los Parraleños, Ashibi y Shisa, sumado a muchas sorpresas". A su vez, valoró "el acompañamiento y apoyo que el intendente, Andrés Watson, nos brinda en cada edición". "Florencio Varela es el inicio de las raíces orientales en Argentina, un lugar que nos recibe con los brazos abiertos. Por eso, esta es una forma de agradecer a la comunidad", comentó.
Respecto al Matsuri, describió "una jornada emocionante donde celebramos nuestra historia, así como el cambio de estación". "También, les ofrecemos un espacio a responsables de emprendimientos para dar a conocer sus productos gastronómicos, textiles o artesanales", añadió. El precio del bono contribución es de 10.000 pesos. Veteranos de Malvinas, menores de 10 años, personas con discapacidad no pagarán el ingreso. Jubilados tendrán un descuento del 50 por ciento con la presentación de la certificación correspondiente. Destinarán lo recaudado a colaborar con el Jardín Municipal 10, de calle 897 esquina 872, barrio San Juan. En caso de lluvia, reprogramarán la actividad para el domingo 20 de septiembre.