Más gente busca salvarse con un billete de lotería

A la vez, en un contexto de adversidad, en el cual el dinero escasea y la pobreza y la indigencia crecen, quienes están dentro del rubro de los juegos de azar, loterías y quinielas, no se ven tan afectados con la inflación que mes a mes crece de manera descontrolada. Los motivos de ello pueden ser varios y los agencieros admiten que en este último tiempo, el trabajo aumentó de manera significativa. El testimonio de la gente es clave para entenderlo y tiene muchísima más lógica de lo que se podría llegar a pensar inicialmente.

Y es que intentar comprarse una casa, un vehículo, hacer un viaje al exterior o simplemente brindarse ciertos lujos parece una utopía hoy en día para numerosos argentinos. Eso cae en consecuencia automáticamente de la imposibilidad de ahorrar en dólares o de juntar algunos billetes y reservarlos. Por eso mismo y a pesar de que nada sobra, muchos deciden apostar para conseguir una fortuna o sacar un plus.

Así lo explicó a El Quilmeño Leonardo Tramannoni, dueño de "La Cábala" del centro de Bernal, quien tiene su local en Belgrano y 25 de Mayo, situado al lado de la Biblioteca Mariano Moreno.

"Es verdad que la gente está jugando mucho más en un contexto donde la plata no rinde. Entonces, al no alcanzar para ir a comer afuera, ir al cine o proyectar vacaciones, el dinero ese sobrante lo juegan sin culpa, pensando que pueden tener un golpe de suerte, como pasa a veces, y poder darse esos gustos", indicó.

Son varios juegos por día. La quiniela arranca con un sorteo a las 10 de la mañana llamado "La Previa". A ese lo siguen los turnos de las 12, 15, 18 y 21 horas, en el cual participan las loterías de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Capital Federal y Buenos Aires, además de Montevideo, Uruguay.

Pero ese caudal de gente que no jugó nunca y al pasar por una agencia ingresa para entender la experiencia, opta por otros sorteos con premios más abultados aún.

Con pozos ostentosos de 600 millones de pesos, viajes a Europa, casas rodantes, viviendas al estilo americano y con cartones que van simplemente desde los $400 a los $600, esto se incrementa y alimenta ese deseo por tener un futuro que sería impensado de otra manera. Y de acá hasta fin de año más todavía, ya que entra el período de venta de los billetes del Gordo Navideño.

"Yo que soy jubilado y gano 127 mil pesos, y no me alcanza, no puedo ni hablar de los que cobran la mínima. Aparte es una distención para no estar amargado o pensando en cómo están las cosas", concluyó un cliente del mencionado negocio, al cual asisten numerosos bernalenses.