Maximiliano Talamona logró la primera victoria del año

Talamona fue secundado por el joven Agustín Arabia y por Nicolás Roca, tras un estupendo nivel y al respecto dijo: "Me siento muy contento con el triunfo, porque venía teniendo un año difícil en cuanto a resultados. Siempre estábamos cerca, pero por una cosa u otra no redondeaba, así que estoy muy feliz por mí, por Mati Escobar, que hace un esfuerzo enorme para que podamos estar en las dos clases y los chicos del taller que se trabajan todo y no lo podíamos demostrar con resultados".