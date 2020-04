Padres se capacitan por la web para atender a sus hijos

Además, afirmaron que, junto a autoridades municipales, asisten a aquellos vecinos con familiares autistas que no tienen acceso a internet.

En diálogo con El Quilmeño, Karina Mariel Castagnola, una de las coordinadoras de TGD Padres TEA Quilmes Red Federal, comentó que "la situación es muy complicada para nuestros hijos, y no solo por lo que implica el encierro en sí mismo, sino que también por el cambio abrupto de rutinas. Así que estos cambios de rutinas radicales, son los que más los desorganizan: no van a la escuela, no hay terapias, tampoco visitas a familiares ni salidas los fines de semana".

Para que los problemas se reduzcan, los padres acuden a las plataformas digitales. Por eso, Karina comentó que "las capacitaciones siempre sirven. La información es el poder que tenemos los padres para hacerle frente a este diagnóstico que nos cambió la vida por completo. La necesitamos para mejorarle la calidad de vida a nuestros hijos y a nosotros como familias. Son las herramientas que nos abren las puertas para llegar a ellos, conocerlos y entenderlos".

Dos ejemplos de estas capacitaciones se realizaron con especialistas de renombre como la doctora Viviana Pitrelli y Ana Laura DºAngelo, cuyas temáticas fueron "La integración sensorial" y "Inclusión educativa".

Igualmente, afirmó que hay personas que no cuentan con la posibilidad de acceder a las redes: "No todos los padres tienen acceso a internet".

Sin embargo, no los desamparan ya que "los contactamos de forma inmediata con él área de salud de la municipalidad de Quilmes. Ellos absorben y derivan a través de la Dirección de Salud Mental a la Unidad Sanitaria Favaloro o al Centro de Integración Comunitaria La Paz. Y se ocupan puntualmente de brindarles la atención que necesitan", cerró.