Pinto: "Hay que demostrar cada fin de semana que no hay partidos fáciles"

El técnico destacó los elementos positivos que dejó el empate sin goles ante Flandria. No pudo aprovechar los empates de Los Andes y Colegiales, dos de sus inmediatos perseguidores.

A pesar de no haberse podido quedar con los tres puntos, Argentino de Quilmes valoró el empate sin goles contra Flandria, en un partido muy chivo, con pocas situaciones de peligro y un campo de juego que no ayudó a los generadores de fútbol. "Esto es largo y hay que demostrar cada fin de semana que no hay partidos fáciles", dejó en claro el entrenador Gustavo Pinto, después del 0 a 0.