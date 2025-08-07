Pombo: "No me quiero callar más"

Al término del encuentro, el capitán Nahuel Pombo fue contundente en sus declaraciones y apuntó directamente contra la terna arbitral encabezada por Gonzalo Creimermann. "Creo que queda a la vista de todos las cosas que pasan. No nos cobran penales. Ya no me quiero callar más, porque los árbitros después vienen y me piden disculpas por lo que pasó en el partido pasado, pero eso no nos sirve de nada", expresó el volante, visiblemente molesto.

El reclamo no quedó ahí. Pombo remarcó que el equipo no pide beneficios, sino justicia deportiva. "A nosotros lo que nos sirve es que cobren lo que tienen que cobrar. No queremos que nos ayuden ni nada", sentenció.

Con este empate, Bera cerró la fecha 20 en la cuarta posición con 31 puntos. Por encima suyo, Ituzaingó lidera con 37, Central Córdoba quedó segundo con 34 y Luján se mantiene tercero con 32. Si bien todavía quedan varias fechas por disputar, el equipo de Rodrigo Bilbao no puede seguir dejando puntos en el camino si quiere pelear hasta el final.

En la próxima jornada, el Naranja visitará a Mercedes con la intención de reencontrarse con la victoria y seguir en la lucha por el campeonato.