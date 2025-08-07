Una berazateguense participará en las Olimpiadas Internacionales de Seguridad Financiera

Se trata de una historia de superación y resiliencia de la cual es protagonista Julia Meza, quien ahora es noticia por un hecho destacable. Luego de haber luchado toda su vida para salir adelante, decidió estudiar y, a poco de recibirse, en conjunto con otros compañeros, defenderán la bandera nacional desde el otro lado del mundo. Esta competencia reúne a decenas de países y se trata de informar, investigar y aprender sobre la mencionada temática.

Julia es madre de tres chicos y tres niñas y reside en el barrio berazateguense El Bueno. Desde allí formó toda su vida y ya siendo adulta decidió darle un giro importante a su destino para obtener soluciones en el futuro. Sin ayuda económica por parte del padre de sus hijos, empezó a estudiar la carrera de Derecho en la UNLP. Pronto a recibirse, un profesor de la materia Derecho Político, Sebastián López Calendino, le hizo una propuesta difícil de rechazar.

“El año pasado vinieron a la Facultad representantes de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, encabezados por su decano, Evgeny Komlev, y nos invitaron a participar. Pero en ese momento no tenía pasaporte, así que no pude viajar. Ahí me propuse no dejar pasar otra oportunidad”, indicó Julia a los medios sobre su participación en las Olimpiadas Internacionales de Seguridad Financiera, que se realizan desde 2021.

Así las cosas, se abrió nuevamente la ventana y viajará a Krasnoyark, en Siberia, Rusia, donde representará a la Argentina en esa competencia de alto prestigio mundial. El país organizador se hace cargo de los gastos de traslado y estadía, pero al principio fue complejo decidir ya que todavía necesita la ayuda de la comunidad para obtener una valija y ropa de abrigo debido a las bajas temperaturas. Para contactarse con ella, lo pueden hacer a través de sus redes sociales (@julia_meza).

“Tengo 42 años y seis hijos que estoy sacando adelante sola. Me dediqué toda mi juventud a criarlos, y durante mucho tiempo sentí que no podía crecer ni salir adelante. Estudiar fue una decisión difícil pero transformadora”, sostuvo Julia. Y agregó: “Si alguien está leyendo esto y se anima a intentarlo, ya vale la pena. Con esfuerzo y dedicación, se puede”.

Además de estar en un nivel avanzado de la carrera, Julia es ayudante de cátedra en la materia de Derecho Político y es parte del Observatorio de Estudios Electorales y Político-Institucionales (OEEPI).

A Rusia viajará con una delegación conformada por otros tres estudiantes de la UNLP, otro de la UBA y el restante de la Universidad Kennedy. La gran final será el 28 de septiembre.