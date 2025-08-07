Provincia

Duscher: "Tengo guerreros que entregan todo"

El técnico de Quilmes analizó la victoria ante el líder del campeonato, Atlanta, y como cambió el equipo ante un rival, del cual destacó su jerarquía.

En una noche cargada de emociones, Quilmes derrotó 2 a 1 a Atlanta en el Estadio Centenario, por la fecha 25 de la Primera Nacional. El equipo de Aldo Duscher dio una muestra de carácter y se quedó con tres puntos claves frente al líder del campeonato.

El encuentro comenzó con una alegría temprana para el Cervecero gracias a un gol de Gabriel Carabajal, quien debutó en el equipo y no tardó en dejar su huella. El Bohemio logró igualarlo, pero en tiempo de descuento apareció Juan Capano para desatar la locura en el Sur y sentenciar el 2 a1 definitivo. Tras el encuentro, Duscher valoró el crecimiento de su equipo: "Encontramos un equipo abatido, que físicamente no estaba bien, y hoy el equipo fue hasta el final. Tengo guerreros que entregan todo", expresó el entrenador.

El DT también destacó la jerarquía del rival y la complejidad del desafío: "Sabíamos que iba a ser un rival difícil, que está peleando arriba con muchos buenos jugadores por dentro. Tenemos que tener en cuenta que ellos van primeros y nosotros empezamos el proceso hace un mes".

Por último, subrayó la actitud con la que su equipo afrontó la adversidad: "Ante la adversidad, el equipo fue hasta el final".

Con este triunfo, el elenco de la región suma confianza y da señales de recuperación en un torneo que aún lo tiene expectante en la pelea por meterse en puestos de clasificación. A solo tres puntos del Reducido, la próxima presentación será contra un rival de aspiraciones directas: el lunes desde las 21.10 visitará a Racing de Córdoba, otro que sueña con meterse en la pelea por el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol.

