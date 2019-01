El adolescente, que vive junto a sus padres y diez hermanos, formará parte de la tercera Competencia Internacional “Vladimir Krainev” para pianistas menores de 22 años que tendrá lugar en Moscú.

Facundo Navarro, un talento del piano

Facundo, visiblemente emocionado, manifestó “estar feliz. Nunca lo imaginé. No creí que me fueran a aceptar, siendo que hay tantos participantes europeos y asiáticos, y allá todos tocan impecable”, al tiempo que explicó cuáles fueron sus sensaciones al momento de recibir email con la inolvidable noticia: “Decía que los jurados me dieron la aprobación para pasar a la segunda fase del concurso, todavía no caigo”.

Además adelantó, en diálogo con el programa Involucrados de América TV, que en la prueba preliminar va a tocar una Sonata de Mozart, un Estudio de Chopin, y dos obras de Rachmaninov”.

Asimismo, se mostró agradecido a sus padres, Inocencia y Arnaldo al recordar que ellos fueron los que lo acercaron a la música. “Cuando era chico, mis papás trajeron un pequeño teclado y me puse a jugar con él”, contó el artista, que toca el piano desde los seis años y ahora tiene preparado el esmoquin para lucirse en la segunda fase del certamen, ya que la primera consistió en enviar tres videos para que un jurado decida si lo aceptaba o no.

Facundo y su familia recibieron al intendente Martiniano Molina.

En tanto, su madre, Inocencia, recordó que “cuando le dieron la noticia de haber quedado seleccionado, nosotros no lo podíamos creer”.

Finalmente, el intendente, Martiniano Molina, consideró que el pianista “es un ejemplo de que cuando uno quiere, se puede. Como quilmeño siento un orgullo enorme al visitar y conocer a esas familias que se esfuerzan y trabajan por salir adelante, que inculcan a sus hijos valores como el ser honesto, superarse y crecer”.