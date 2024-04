Quilmes ultima los detalles del encuentro con Tristán Suárez

El Cervecero avanza con los trabajos y busca una victoria fundamental en el 20 de Octubre contra un Tristán Suárez que quiere mejorar en la tabla, por lo tanto el orientador quiere mantener a base del duelo anterior contra All Boys, que le permitió a Quilmes estar en lo alto.

Para visitar al Lechero, el orientador haría un cambio, con el ingreso de Puzzo por el lesionado Enrique, ya que se confirmó un desgarro segundo grado en el isquiotibial de la pierna izquierda.

A priori, el equipo que formó en el ensayo de fútbol alistó a Esteban Glellel; Damián Adín, Federico Tévez, Matías Ferreira y Leandro Allende; Puzzo, Iván Ramírez y Ramiro Luna; Lautaro Parisi, Tomás González y Axel Batista.

En tanto, los suplentes presentaron a: Maximiliano Gagliardo; Matías Pérez, Lucas Abascia, Santiago Argüello y Ayrton Sánchez; Alexis Steimbach, Joaquín Postigo y Ramiro Martínez; Lucas Alfonso, Fabián Bordagaray y Martín Giménez.

Sobre el presente del Decano habló el arquero Glellel, quien destacó en diálogo con Indios Quilmes: "La solidez defensiva es lo que nos está beneficiando, en mi caso no he tenido tanta participación, pero ante las pocas situaciones de un rival, hay que estar atento igual. No se puede regalar nada".