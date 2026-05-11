Torturaron y mataron a un gato en Florencio Varela

Su dueña exige la detención de los tres agresores, que le pegaron patadas, lo pisotearon, le lanzaron piedras y lo golpearon con un tubo de vidrio.
Una vecina de Florencio Varela busca justicia por su gato quien fue asesinado salvajemente por tres individuos que le pegaron patadas, lo pisotearon, le lanzaron piedras y hasta le dieron palazos con un tubo led de vidrio en una secuencia que significó una tortura que duró dos minutos.
Los agresores le provocaron la fractura de las patas, le hicieron estallar los ojos y hasta le "reventaron" la cabeza con total impunidad y aprovechando el conocimiento que tenían de la zona. Por ahora, los acusados permanecen prófugos y su dueña emprendió una investigación para dar con ellos, pero para hacerlo necesita que los vecinos del distrito, sobre todo los del barrio Santa Rosa, aporten datos sobre los mismos.
En diálogo con este medio, María Micaela Mamani Laura, dueña del felino fallecido, señaló que el hecho ocurrió "el miércoles 6 de mayo, a las 2.15 de la madrugada, en Alemania, casi Dessy, barrio Santa Rosa". Se trataba de Pasha, un animal que tenía 10 años y que se encontraba bajo un tratamiento para combatir el cáncer. "Ellos aparecen tirando piedras y al gato tratando de huir visiblemente lastimado, de hecho, quedaron sus arañazos en un poste y hasta la huella de tierra de la planta de un calzado sobre su cuerpo, quedó totalmente destrozado", describió Micaela.
Con una profunda tristeza y bronca, tildó a los atacantes de Pasha como "unos hijos de p..., sé que son de la zona, se movieron como si la conocieran y luego hacia Bonn, a metros del Centro de Monitoreo Municipal y el Polideportivo La Patriada". La lugareña recordó que "todo sucedió el miércoles 6 y hoy lunes todavía no tenemos novedades por parte de la Policía". Ella, junto a la abogada especialista en derecho animal, Marcela Loyola, realizó la denuncia en la Comisaría 1ra. de Varela.
"Yo misma me puse a recorrer las calles y hablar con los vecinos, saqué fotos de la zona y también pedí material de las cámaras", informó y manifestó que "espero que las autoridades hagan algo, estos tipos pueden atacar hasta niñas y mujeres si quieren porque se creen impunes".
Micaela recordó que "hace diez años que teníamos a Pasha con mi hermana, nosotras, hace diez años que rescatamos a una gata en la Patagonia que estaba embarazada, dimos en adopción a todas las crías, menos a Pasha". "Era un gato patagónico, por eso tenía predisposición al cáncer y a la sordera, para mí era un gran compañero, no se merecía terminar así", concluyó. Aquellos que tengan información, pueden escribir un mensaje de WhatsApp al 11-3161-2262. Lo que le sucedió a Pasha causó gran conmoción en las redes y los usuarios exigen que no quede en la nada.