Torturaron y mataron a un gato en Florencio Varela

"Yo misma me puse a recorrer las calles y hablar con los vecinos, saqué fotos de la zona y también pedí material de las cámaras", informó y manifestó que "espero que las autoridades hagan algo, estos tipos pueden atacar hasta niñas y mujeres si quieren porque se creen impunes".

Micaela recordó que "hace diez años que teníamos a Pasha con mi hermana, nosotras, hace diez años que rescatamos a una gata en la Patagonia que estaba embarazada, dimos en adopción a todas las crías, menos a Pasha". "Era un gato patagónico, por eso tenía predisposición al cáncer y a la sordera, para mí era un gran compañero, no se merecía terminar así", concluyó. Aquellos que tengan información, pueden escribir un mensaje de WhatsApp al 11-3161-2262. Lo que le sucedió a Pasha causó gran conmoción en las redes y los usuarios exigen que no quede en la nada.