Sin trenes entre Plaza Constitución, Berazategui y La Plata el domingo

E indicó que "en caso de condiciones climáticas desfavorables, las obras pueden ser suspendidas. Para más información sobre el servicio, los usuarios pueden ingresar en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la Aplicación de Trenes Argentinos".

Los más afectados por la medida serán quienes utilizan el tren para desplazarse de Bernal o Quilmes a La Plata y viceversa, que deberán tomar más de un colectivo para ese trayecto. Desde Berazategui está la alternativa de la línea 418 -operada por Unión Platense- con un intrincado recorrido que determina que el viaje sea extenso, además de tener una escasa frecuencia.