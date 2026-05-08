Sin trenes entre Plaza Constitución, Berazategui y La Plata el domingo

Por trabajos de renovación de vías entre las estaciones Darío Santillán y Maximiliano Kosteki (ex Avellaneda) y Sarandí. No habrá trenes ni a la capital provincial ni a Bosques vía Quilmes.
Los usuarios de los servicios vía Quilmes de la Línea General Roca (LGR) de Trenes Argentinos deberán recurrir al autotransporte para viajar el domingo, ya que durante todo el día no circularán trenes ni a La Plata ni a Bosques, a raíz de trabajos de renovación de vías en el viaducto Sarandí, según informó la operadora estatal.
Resulta llamativo que no se haya dispuesto un itinerario con servicios desde Berazategui hacia Bosques -que continúan hasta Plaza Constitución- o incluso desde Quilmes, desde donde también se podrían haber dispuesto servicios hacia La Plata, algo que ocurre cuando hay algún incidente entre Avellaneda y Quilmes. Tampoco se contempló un servicio corto entre la capital provincial y Villa Elisa, en la que hay un importante movimiento de pasajeros.
Precisó Trenes Argentinos que "la afectación se produce debido a trabajos de renovación de vías que se ejecutan en el marco de la Emergencia Ferroviaria, decretada por el Gobierno Nacional. La intervención se producirá entre las estaciones Darío Santillán y Maximiliano Kosteki (ex Avellaneda) y Sarandí, donde se llevará adelante una renovación estructural de la infraestructura de vía, mediante el uso de maquinaria pesada, trenes de trabajo y equipos de nivelación y alineación".
Detalló que "las tareas contemplan el reemplazo de 24 barras de riel de 18 metros, soldadura aluminotérmica, tratamiento de fijaciones y regulación de luces en el citado sector", agregando que "para la correcta y segura ejecución de obras será necesario interrumpir el sistema de alimentación eléctrica aérea, lo que imposibilita la circulación normal de trenes en el sector".
E indicó que "en caso de condiciones climáticas desfavorables, las obras pueden ser suspendidas. Para más información sobre el servicio, los usuarios pueden ingresar en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la Aplicación de Trenes Argentinos".
Los más afectados por la medida serán quienes utilizan el tren para desplazarse de Bernal o Quilmes a La Plata y viceversa, que deberán tomar más de un colectivo para ese trayecto. Desde Berazategui está la alternativa de la línea 418 -operada por Unión Platense- con un intrincado recorrido que determina que el viaje sea extenso, además de tener una escasa frecuencia.
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