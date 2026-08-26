Tres varelenses representarán a la Argentina en el Sudamericano de Parabadminton

La competencia en Asunción reunirá a deportistas de diferentes países sudamericanos y será un nuevo punto de encuentro para una disciplina que combina exigencia física, precisión, estrategia y una enorme capacidad de superación.

Con Torres, Mattos y Facundo Javier como protagonistas varelenses dentro de la estructura nacional, Argentina se prepara para afrontar el desafío paraguayo con la ilusión de conseguir buenos resultados y continuar consolidando su presencia en el escenario internacional del parabadminton. Previamente jugaron torneos en Perú y Francia, con la idea de clasificar al Para Panamericano 2027 en la capital de Perú, Lima.