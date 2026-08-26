Tres varelenses representarán a la Argentina en el Sudamericano de Parabadminton

Los jugadores Jonathan Torres y Jonathan Mattos y el entrenador Facundo Javier estarán en la delegación nacional que participará del desafío que se disputará entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre en la capital de Paraguay, Asunción.
El deporte adaptado argentino ya tiene la mira puesta en un nuevo desafío internacional, ya que entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre, Asunción, Paraguay, será escenario del Sudamericano de Parabadminton, competencia en la que Argentina contará con una delegación que buscará dejar su marca ante los principales exponentes de la región.
Dentro del equipo nacional habrá una importante presencia de Florencio Varela representada por los atletas Jonathan Torres y Jonathan Mattos, quienes afrontarán una competencia de gran exigencia y que les permitirá continuar creciendo dentro de una disciplina que en los últimos años ganó cada vez mayor visibilidad.
A ellos se suma Facundo Javier, quien integra el cuerpo técnico como entrenador nacional y tendrá la responsabilidad de acompañar y preparar a los representantes argentinos durante su participación en territorio paraguayo.
Entre los protagonistas estará Torres, quien habló sobre las expectativas que genera esta nueva convocatoria y el significado de volver a vestir los colores de Argentina en una competencia internacional: "El Sudamericano será una oportunidad para que los atletas puedan medirse con jugadores de distintos países, sumar experiencia y continuar con su desarrollo competitivo. Para nosotros, que somos de Varela además, significará llevar el nombre de la ciudad a una cita continental y demostrar el crecimiento que viene teniendo el parabadminton argentino".
La competencia en Asunción reunirá a deportistas de diferentes países sudamericanos y será un nuevo punto de encuentro para una disciplina que combina exigencia física, precisión, estrategia y una enorme capacidad de superación.
Con Torres, Mattos y Facundo Javier como protagonistas varelenses dentro de la estructura nacional, Argentina se prepara para afrontar el desafío paraguayo con la ilusión de conseguir buenos resultados y continuar consolidando su presencia en el escenario internacional del parabadminton. Previamente jugaron torneos en Perú y Francia, con la idea de clasificar al Para Panamericano 2027 en la capital de Perú, Lima.