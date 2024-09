Violenta discusión entre dos comerciantes de un shopping terminó con un herido

La situación vivida en el Hudson Plaza Comercial, Berazategui fue violenta y encendió las alarmas entre los presentes, que tuvieron que interceder para que no pase a mayores. De todos modos, lo cierto es que llegaron a golpearse y, aunque no se hirieron de gravedad, no fue un momento ameno. Es por ello que intervienen las autoridades policiales para esclarecer el hecho y que no se vuelva a repetir, teniendo en cuenta que comparten el mismo espacio a diario.

Ocurrió en el shopping situado en la intersección de las calles 58 y 151, cuando dos comerciantes, de 64 y 50 años, se cruzaron en el baño de las instalaciones. Según trascendió, los dos tienen locales en los cuales venden insumos de electrónica e informática, como aparatos para computadoras y celulares. La bronca ya venía desde antes y, al toparse cara a cara se dio la discusión.

Uno de ellos invitó al otro a pelear afuera y, cuando salieron, este le asestó una trompada en el mentón que le provocó su caída. Los clientes, otros trabajadores y personal de seguridad del lugar intercedieron y calmaron las aguas. Sin embargo, la víctima llamó al 911 y decidió hacer la denuncia policial en la Comisaría Cuarta de Hudson, por la lesiones que le ocasionó, aunque no precisó de traslado a un centro de atención hospitalaria ni de atención médica allí.

Cabe destacar que, si bien se desconocen los motivos de la trifulca, comentaron quienes están a diario allí que podría darse por los precios que uno y otro tienen y el "robo" de clientes. De todos modos, no es la versión oficial y los protagonistas no dieron mayores explicaciones de lo sucedido.

El caso lo tomó la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) número 11 del Departamento Judicial de Quilmes y lo caratuló como “Lesiones leves”. Esperan avances, ya que la víctima pidió una medida cautelar contra su agresor, además de investigar qué tan extenso es el historial entre ellos.