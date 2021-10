Watson y Katopodis inauguraron la pavimentación de un importante camino para la producción varelense

Las tareas de infraestructura fueron desarrolladas desde Ruta Provincial Nº 36 hasta Camino General Belgrano e incluyó instalación de luminarias LED en columnas metálicas, construcción de veredas, rampas peatonales y la realización de la red hidráulica complementaria.

El mandatario comunal describió al flamante corredor vial “como la columna vertebral del barrio La Carolina 2: una reconversión total de 25 cuadras de extensión. Por acá, los camiones entrarán con materia prima y saldrán con la manufactura elaborada por varelenses; podrán llegar a los establecimientos educativos, a sus casas. Un crecimiento absoluto”.

El titular del Ejecutivo municipal destacó los estudios técnicos garantes de una transformación: “Nuestros proyectos son planificados meticulosamente. En este caso, programamos esta intervención hace muchos años con la meta de fortalecer los caminos productivos porque queremos un Florencio Varela pujante, en constante expansión”.

Watson agradeció una nueva visita del responsable de Obras Públicas a nivel nacional quien concurrió anteriormente al partido en diversas ocasiones para “corroborar él mismo los progresos”. Para el Alcalde, fue “imprescindible contar con el apoyo tanto del gobierno nacional como el provincial comandados por un presidente como Alberto Fernández y un gobernador, Axel Kicillof, que escucharon las demandas del pueblo”.

El Ministro recalcó la decisión de la máxima autoridad local en avanzar con los trabajos de pavimentación. “La Avenida Azurduy mejora emprendimientos, industrias, negocios, acceso a instituciones en un corredor barrial extraordinario con óptimas condiciones para los frentistas más el tránsito seguro por la zona”, definió.

Luego explicó el sentido práctico de re-funcionalizar el trayecto vehicular en cuestión: “Poner al Estado y a la política a la misma altura del esfuerzo que hizo la ciudadanía en un momento muy difícil del país debido a la pandemia; ahora vamos a cumplir con las demandas pendientes con la misma fortaleza”.

En tanto, la candidata a diputada nacional por el Frente de Todos -Victoria Tolosa Paz- expresó presenciar “un maravilloso día donde se logró plasmar un sueño de muchos años; para quienes anhelaban con hacer realidad una obra que trajo dignidad y conectividad a la comunidad”.

Asimismo, situó a la obra pública como “generador de empleo genuino mediante un desarrollo para mejorar la calidad de vida en la ciudadanía y resolver las desigualdades sociales”. Luego, reflexionó sobre “proyectar un Varela con el trabajo como ordenador de la vida, con una capacidad productiva enorme”.

Finalmente, Julio Pereyra evaluó el desempeño gubernamental desde el comienzo de la emergencia sanitaria. "Cuidar las vidas de los ciudadanos y ciudadanas nos permitió llegar hasta acá. Mientras el Estado nos protegía también ejecutaba obras como ésta. Nunca dejó de trabajar para el bienestar de la población".

Luego, observó el potencial funcionamiento de una “conexión para afianzar la producción y generar un movimiento industrial enorme”.

Compromiso de la comunidad

En 1970, arribó a la zona Wenceslao Pintos quien buscó en su memoria cómo fue poblándose el lugar. “Antes, los pocos habitantes arreglábamos la calle. Poco a poco, llegaron más personas. El crecimiento sostenido año tras año necesitaba una obra de estas características. No teníamos esperanzas de ver el asfalto, pero finalmente lo hicieron”, señaló.

Angela Vizgarra recordó que cuando llegó desde Salta junto a su esposo, Genaro Ruiz, observaban “de ruta a ruta porque no había nada. Eran todos caminos de tierra”. “Cumplí 85 años. No pensaba ver este cambio. Pasé gran parte de la pandemia en la casa de mi hija. Cuando regresé a mi hogar, no lo podía creer. Estoy muy feliz por el progreso de mi barrio”, aseguró.

Con veintitrés años de residencia, Susana realizó una comparación entre el estado de la arteria vehicular antes y después de la intervención. “Teníamos muchos problemas. El ingreso era muy dificultoso. Ahora, hasta colocaron iluminación para transitar más seguros. Una transformación total”, especificó.