La fake news que se "comió" el impulsor de la jornada laboral de 13 horas

En este contexto, el fundador de Jazztel publicó una foto trucada del presidente Javier Milei junto a Lionel Messi, que fue desmentida al instante.

Varsavsky acompañó la foto con un comentario político: "Lionel Messi. Un hombre que llevó el talento argentino a lo más alto del mundo... y la prueba viviente de que yo también puedo a veces felicitar zurdo".

image

El mensaje fue corregido por "Community Notes"

De todos modos, la publicación fue rápidamente desmentida por los usuarios y por la propia plataforma a través de las Notas de la Comunidad (Community Notes).

La imagen que Varsavsky dio por auténtica era, en realidad, un fotomontaje que había circulado horas antes en cuentas de humor.

La nota aclaratoria fue contundente: "La foto original es de Milei junto a Elon Musk en 2024". Efectivamente, la imagen viral reemplazaba la cara del dueño de Tesla y X por la del capitán de la Selección Argentina.

El error del empresario generó una ola de burlas en la red social, donde los usuarios ironizaron sobre si el "troll center" de Varsavsky merecía un "despido con causa sin indemnización" —en alusión a las reformas que él mismo impulsa— por no haber detectado el evidente "fake".