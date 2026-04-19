Ricardo Biasotti habló sobre su conflicto legal con Andrea del Boca: qué dijo

Por su parte, Losada aportó otra mirada al debate. “Me lo hizo ver Guillermo Pardini y me dice: ‘Vos pensá que, cuando hablamos en los medios, siempre hablamos de la víctima y, en realidad, hasta que no se sepa, no sabemos si lo es’. Pero es automático; quizás hay que decir ‘la persona denunciada’ y ‘la denunciante’", dijo al senadora, al recordar una charla con el periodista que recibió una falsa denuncia.

El pedido de Ricardo Biasotti sobre su hija Anna Chiara

Tras años de disputa judicial, Biasotti se había referido días atrás a su presente en una entrevista con LAM (América TV), luego de su paso por el Senado. Aunque en 2023 la Justicia dictó su sobreseimiento en todas las causas, incluida la más grave, aseguró que las secuelas personales aún persisten, especialmente en su vínculo con su hija.

En diálogo con Pilar Smith, describió el impacto emocional del proceso: “Es difícil seguir. El daño es muy grande y muy profundo”. A su vez, destacó el apoyo de su entorno y el respaldo judicial como pilares fundamentales para atravesar los momentos más complejos. “Fueron batallas muy duras, con daños y pérdidas importantes”, afirmó, dejando en claro que, más allá de los fallos, las consecuencias siguen presentes.

En cuanto al plano familiar, fue contundente: “Ella intentó impedir el vínculo y la presencia del padre en la vida de nuestra hija. Hizo todo lo posible y lo logró”.

ricardobiasotti Ricardo Biasotti estuvo en la mesa de Juana Viale.

“Es muy triste, porque los más afectados son los chicos y ninguno merece pasar por esto. Hay que respetar su derecho a tener una familia paterna y una identidad completa”, agregó, enfocándose en el impacto que estos conflictos generan en los hijos.

Sin profundizar en el origen de la disputa, reflexionó: “No tiene mucha explicación porque no es algo racional. Tal vez no supo hacerlo de otra manera”. Y por último, dejó abierta la posibilidad de una reconciliación: “Tengo la esperanza de recuperar a mi hija; es lo último que voy a perder. Sería muy lindo y sanador para ambos".